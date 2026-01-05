Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Sandra și Răzvan Bănică la proba de pedalat cu capul în jos

Episodul 1 din data de 5 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă la înălțime. Băieții însă vor fi cei care vor pedala pe o bicicletă cu capul în jos deasupra mării. Al cincilea cuplu care a acceptat provocarea probei a fost cel format din Sandra și Răzvan Bănică.

