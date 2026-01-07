Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cine a fost cel mai rapid cuplu la cursa de tuning. Cum au reacționat concurenții când au aflat de Marea Bubuială

Episodul 3 din data de 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă antrenantă - Marea Bubuială! În prima runda, perechile trebuie să-și tuneze mașinile în funcție de viețuitoarea pe care au extras-o din bol. Concurenții au rămas șocați atunci când au aflat ce trebuie să facă în runda finală!

