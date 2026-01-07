Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Adda & Cătălin Rizea și Mădălin Serban & Dilinca, în cursa de tuning la mașină

Episodul 3 din data de 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă antrenantă - Marea Bubuială! În prima runda, perechile trebuie să-și tuneze mașinile în funcție de viețuitoarea pe care au extras-o din bol. Primele cupluri care au intrat în concurs au fost Adda și Cătălin Rizea vs. Mădălin Serban și Dilinca.

Miercuri, 07.01.2026, 20:50