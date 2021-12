Prețul cel bun, 17 decembrie. Drama concurentei care i-a emoționat pe toți. Și-a pus sufletul pe tavă în fața lui Liviu Vârciu

Claudia, una dintre concurentele care a fost alese de Andrei Ștefănescu în ediția 72 la Prețul cel bun, a licitat pentru o telecomandă și s-a apropiat cel mai mult de prețul ei real.

Claudia a ales 24 lei, iar prețul real era 38 lei. Liviu a chemat-o pe Claudia lângă el și a rugat-o să îi povestească puțin despre ocupația ei.

Claudia, drama care a schimbat-o

Tânăra concurentă a spus că a terminat școala post-liceală sanitară, dar în același timp este și make-up artist.

“Și acum sunt în aplicare pentru job. Am vrut să devin asistent din multe cauze și în principal pentru mama mea care a fost foarte bolnavă și din păcate am pierdut-o și pentru asta am vrut să ajut alți oameni în continuare”, a spus concurenta cu o voce dezamăgită.

“Ce frumos din partea ta! Ne bucuăm. Ce suflet mare!”, a lăudat-o Liviu pentru gestul ei și pentru munca pe care a depus-o.

Liviu a întrebat-o și dacă este căsătorită, iar Claudia i-a răspuns că soțul ei este plecat în Anglia la muncă.

“Asta e foarte important și e lăudabil”, a spus Liviu.

“Se sacrifică”, a mai completat Claudia.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1 ( Google Play > https://bit.ly/3yNufQp / App Store https://apple.co/3fxFC7p), unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.