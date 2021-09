Prețul cel bun, 29 septembrie 2021. Andrei Ștefănescu l-a provocat pe Liviu Vârciu la un meci de ping-pong. Cine a trișat

Ediția din 29 septembrie 2021 de Prețul cel Bun aduce o mulțime de surprize și premii pentru concurenți, dar și momente spectaculoase pentru telespectatorii fideli ai emisiunii. Nici de data aceasta nu au lipsit glumele savuroase ale celor doi prezentatori.

Prima licitație din seara aceasta a fost o masă de tenis, care a fost câștigată în cele din urmă de doamna Maria. Andrei Ștefănescu a fost foarte încântat de premiu, motiv pentru care s-a decis să îl provoace pe Liviu Vârciu la un meci de ping-pong.

"Liviu, scuză-mă că te înrerup. Dacă tot ne despărțim de masa aia, aș vrea să te provoc la un set de ping-pong. Te bagi?", a întrebat Andrei Ștefănescu.

Citește și: Prețul cel bun, 28 septembrie 2021. Laura l-a făcut pe Liviu Vârciu să scape microfonul din mână. Ce i-a spus concurenta

Liviu Vârciu nu s-a putut abține și a acceptat imediat provocarea prietenului său: "Normal, vino-ncoa'"

"Abia așteptam!", a mai adăugat colegul său de platou.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au jucat ping-pong în platoul Prețul cel Bun

Înainte de a-i oferi premiul doamnei Maria, Liviu Vârciu i-a cerut permisiunea să joace un meci de ping-pong cu Andrei Ștefănescu.

"Ne lăsați să ne jucăm pe masa dumneavoastra? că e a dumneavoastră. Da? un pic. Dacă tot o dăm, știți cum e.", a spus prezentatorul TV.

Doamna Maria a acceptat propunerea lui Liviu Vârciu, iar ce doi au început imediat un meci "aprig" de ping-pong, care nu a durat prea mult. După ce au dat câteva seturi, Liviu Vârciu a scăpat mingea de ping-pong și l-a păcălit pe colegul său.

Citește și: Prețul cel bun, 28 septembrie 2021. De ce cumpără Liviu Vârciu mereu flori pentru a le duce acasă. Ce și-a amintit la o licitație

"Am câștigat, am câștigat, am câștigat!", a strigat prezentatorul TV, vizibil amuzat.

Un lucru este evident, Liviu Vârciu a trișat la acest joc, însă publicul nu a ezitat să îl aplaude pentru reușita sa. Momentul celor doi a fost unul de-a dreptul savuros și a ținut publicul cu sufletul la gură.

Care este modalitatea de selecție a concurenților pentru show-ul Prețul cel bun

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

De la aparatură electrocasnică, automobile, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Vezi ediția integrală din Prețul cel bun pe Antena Play: https://antenaplay.ro/pretul-cel-bun