Prețul cel bun, 8 septembrie 2021. Luiza, concurenta care l-a lăsat fără cuvinte pe Liviu Vârciu. Cum arată ținuta sa

Luiza este concurenta care a făcut senzație cu apectul său fizic și a impresionat telespectatorii în ediția trei a quiz show-ului Prețul cel bun. Tânăra a pășit cu încredere alături de colegii săi de competiție, iar norocul i-a surâs încă din prima clipă.

Cocnurenta a reușit să ghicească prețul cel bun al unui set de ustensile pentru grătar și a fost chemată de Liviu Vârciu lângă el pentru a merge în etapa următoare a concursului. Tânăra nu a putut să treacă neobservată. Aceasta a îmbrăcat un top scurt care i-a lăsat la vedere bustul generos, silueta de invidiat și frumosele trăsături ale feței.

Luiza a apelat și la o pereche de blugi albi care s-au potrivit de minune cu topul său și au completat outfit-ul. De asemenea, tatuajele sale au ieșit în evidență, iar Liviu Vârciu nu s-a putut abține și a întrebat-o ce semnifică acestea.

De asemenea, tânăra a dezvăluit că este make-up artist, iar înainte de a profesa în acest domeniu a fost antrenor de înot. Aceasta a mărturisit că s-a reprofilat după ce au venit pe lume cei doi micuți ai săi.

"Sunt make-up artist. Am fost antrenor de înot, dar m-am reprofilat de când am copilașii. Am venit spre latura frumuseții, să pune așa.", a spus ea.

"Da, mulțumesc. Te-ai uitat la mine când ai spus asta. Uite câte lucruri avem în comun, și eu am tatuaje.", a spus Liviu Vârciu în glumă pentru a o încuraja.

Cum a reacționat Liviu Vârciu după ce i-a văzut soțul Luizei

Luiza a primit mai multe întrebări din partea prezentatorului TV. Acesta a ținut neapărat să afle cu cine a venit la Prețul cel bun, iar concurenta i-a oferit un răspuns direct: "Cu soțul meu. Cel mai mare premiu e soțul meu, dar pe lângă soțul meu vreau să iau și cel mai mare premiu de aici"

Un moment cu adevărat savuros a afost atunci când Liviu Vârciu i-a văzut și soțul concurentei. Replica sa a fost de-a dreptul savuroasă și a amuzat toată sala: "Mamă, mai e și mare"

Care este modalitatea de selecție a concurenților pentru show-ul Prețul cel bun

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

