Regele Charles al III-lea și regina Camilla nu se vor muta la Palatul Buckingham nici după finalizarea amplului proiect de renovare.

Regele Charles și Regina Camilla nu vor locui la Buckingam după renovări. Care este motivul | Profimedia Images

Acesta este estimat la 369 de milioane de lire sterline, potrivit celor mai recente rapoarte financiare ale Casei Regale.

Regele Charles și Regina Camilla nu vor locui la Buckingam după renovări

Deși Palatul Buckingham este reședința oficială a suveranilor britanici încă din anul 1837 și va continua să fie centrul administrativ al monarhiei, regele a decis ca locuința sa oficială să rămână Clarence House, aflată în apropierea Palatului St. James.

Reprezentanții Palatului susțin că decizia a fost luată și pentru a permite accesul unui număr mai mare de vizitatori în celebra clădire, fără restricțiile de securitate care ar exista dacă monarhul ar locui acolo.

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Lucrările de restaurare a Palatului Buckingham, începute în urmă cu aproape un deceniu, urmează să fie finalizate în luna martie a anului viitor. Proiectul este finanțat printr-o majorare temporară a Sovereign Grant, fondul din care sunt acoperite cheltuielile legate de activitatea oficială a familiei regale.

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Renovarea presupune înlocuirea unor instalații foarte vechi, inclusiv cabluri electrice, conducte din plumb, sisteme de încălzire și boilere, multe dintre acestea nefiind schimbate de peste 60 de ani. Modernizarea a fost considerată necesară din cauza riscului crescut de incendii și inundații.

Regele Charles și regina Camilla locuiesc la Clarence House încă din 2005, anul în care s-au căsătorit. Potrivit surselor apropiate Casei Regale, cei doi, aflați acum la sfârșitul celui de-al optulea deceniu de viață, nu și-au dorit să treacă prin procesul complicat al mutării, care ar fi implicat și relocarea întregului personal.

Ce va găzdui Palatul Buckingam când Regele Charles și Regina Camilla nu vor mai locui acolo

Chiar dacă nu va deveni reședința lor permanentă, Palatul Buckingham va continua să găzduiască cele mai importante evenimente regale. Aici vor avea loc banchetele de stat, recepțiile oficiale, petrecerile organizate în grădinile palatului, precum și audiențele acordate prim-ministrului și noilor ambasadori acreditați la Londra, arată acest site.

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„Majestatea Sa păstrează o afecțiune profundă pentru Palatul Buckingham și respectă rolul său în viața publică și regală. Clădirea va rămâne un loc plin de activitate regală”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului.

Decizia regelui a stârnit însă și critici. Norman Baker, fost ministru liberal-democrat și un cunoscut critic al finanțării monarhiei, consideră că, dacă familia regală nu va locui în Palatul Buckingham, acesta ar trebui deschis publicului pe tot parcursul anului.

În opinia sa, veniturile obținute din vânzarea biletelor de vizitare ar trebui să ajungă la Trezoreria britanică și să contribuie la acoperirea costurilor uriașe ale lucrărilor de renovare, în loc să fie direcționate către Royal Collection Trust, organizația care administrează colecțiile de artă ale familiei regale.