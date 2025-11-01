Antena Căutare
Pamela Anderson, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum a fost surprinsă de paparazzi vedeta din Baywatch

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 07:00
Ținuta ei se potrivește cu estetica noului ei brand pe care tocmai l-a lansat. | Profimedia

În ultimii ani, actrița Pamela Anderson a renunțat complet la imaginea de divă sexy pe care și-o dezvoltase odată cu rolul ei din Baywatch.

Pamela Anderson, în vârstă de 58 ani, nu mai arată deloc așa cum au cunoscut-o fanii, transformându-se complet, de la look, stil vestimentar și personalitate.

Pamela Anderson, de nerescunoscut pe străzile din New York

Acum o fire mult mai rezervată, Pamela a ales să se tundă scurt, să se vopsească roșcată, să renunțe complet la machiaj, iar acum a adoptat și un stil vestimentar care i-a surprins pe urmăritorii săi.

Recent, actrița de la Hollywood a fost surprinsă de paparazzi pe străzile din New York într-o ținută care a făcut-o să fie de nerecunoscut.

Starul în vârstă de 58 ani i-a lăsat pe fani cu gurile căscate atunci când a apărut pe străzile din New York purtând rochii largi florale și o pălărie supradimensionată cu flori care i-a acoperit parte din față.

Pamela a zâmbit pentru paparazzi de sub borul pălăriei, lăsând să se vadă șuvițe din părul ei roșcat și chipul lipsit de machiaj.

Vedeta a ales o rochie vintage de culoare bej, cu un print floral și margini din dantelă. Pe sub această rochie a ales o pereche de dresuri verzi cu imprimeu de gărgărițe și pantofi stiletto. Piesa de rezistență a fost pălăria ei supradimensionată. Pe pălărie apărea și mesajul Plant Peace, completându-i perfect look-ul care o făcea să pară ruptă dintr-un basm într-o grădină.

Stilul ei vestimentar excentric a atras atenția fanilor, dar și a paparazzilor care au surprins-o pe stradă.

Pamela Anderson arăta extrem de relaxată și a pozat pentru cei curioși să îi fotografieze look-ul. Recent, vedeta a lansat brandul de produse de înfrumusețare Sonsie și a avut petrecerea de lansarea.

Prin urmare, ținuta ei se potrivește cu estetica noului ei brand și acesta a fost motivul principal pentru care a vrut să atragă atenția publicului cu o ținută atipică. Interiorul magazinului este plin de decorațiuni cu plante inspirate din felul în care e amenajată casa celebrei actrițe din Vancouver.

Pamela Anderson a replicat sustenabilitatea, simplitatea și grija pentru frumos din viața reală în proiectul ei, noul brand de frumusețe pe care l-a lansat recent.

Sonsie a fost deschis în parteneriat cu Shopify, iar vedeta a dezvăluit și faptul că a primit un grant de 100.000 dolari menit să susțină femeile care doresc să aibă un business care activează în domeniul frumuseții și wellness-ului, potrivit publicației Hello.

