Actrița Catherine O'Hara din "Singur Acasă" a murit la vârsta de 71 ani. Mesajul copleșitor al lui Macaulay Culkin

Celebra actriță care a interpretat rolul mamei lui Kevin în filmele Singur Acasă a murit la vârsta de 71 de ani.

Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 08:45 | Actualizat Sambata, 31 Ianuarie 2026, 09:19
Macaulay Culkin, actorul care a jucat alături de Catherine O'Hara în Singur Acasă, a transmis un mesaj îndurerat după moartea actriței. | Profimedia

Catherine O’Hara a fost o adevărată inspirație, una dintre cele mai populare actrițe de la Hollywood, cu numeroase roluri care au consacrat-o de-a lungul carierei sale.

Macaulay Culkin, actorul din rolul lui Kevin McCallister din Singur Acasă, a transmis pe rețelele de socializare un mesaj copleșitor după pierderea celebrei actrițe.

Catherine O’Hara a murit la vârsta de 71 de ani

Pentru el, O’Hara chiar a fost ca o mamă pe parcursul filmărilor pentru Singur Acasă și mereu au avut o legătură specială, chiar și peste ani atunci când s-au reîntâlnit la diferite evenimente.

Macaulay i-a adus un ultim omagiu celei care l-a inspirat în cariera sa de actor încă din copilărie.

El a postat un colaj cu 2 fotografii cu Catherine O’Hara, una de pe vremea filmărilor la Singur Acasă și o altă poză recentă, când cei doi s-au întâlnit la un eveniment. Cu aceleași zâmbete calde, cei doi actori și-au transmis multă emoție și apreciere pentru felul în care au evoluat în carierele lor.

Macaulay a scris la descrierea postării: „Mama, credeam că aveam timp. Aș mai fi vrut. Aș fi vrut să stau pe un scaun lângă tine. Te-am ascultat, dar aș mai fi avut atât de multe să îți spun. Te iubesc. Ne vedem mai târziu”.

Mesajul lui tulburător și plin de emoție a strâns peste 2 milioane de reacții pe Instagram, iar în secțiunea de comentarii fanii și-au arătat aprecierea față de regretata actriță și au transmis sincere condoleanțe actorului pentru pierderea suferită.

Chiar dacă Catherine O’Hara doar a jucat rolul de mamă pentru Culkin într-un film, el întotdeauna a perceput-o ca fiind mama de la care a avut multe de învățat atunci când vine vorba de actorie.

Cu sufletele îndurerate, astăzi familia ei și milioane de fani o plâng pe Catherine O’Hara, o figură emblematică la Hollywood.

Actrița a decedat la vârsta de 71 de ani, iar cauza morții ei încă nu a fost făcută publică, dar se pare că s-a confruntat cu „o scurtă boală”. Catherine și soțul ei, scenaristul Bo Welch, s-au cunoscut pe platourile de filmare ale filmului Beetlejuice în 1988, iar în 1992 s-au căsătorit. Cei doi au împreună doi băieți, Luke și Matthew.

Actrița a murit la reședința ei din Los Angeles, lăsând în urmă o familie îndurerată.

