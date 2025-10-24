Interviu Ada Condeescu. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se împarte între familie și carieră.Ce zice despre Sanda Istrate

Ada Condeescu vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre viața de familie, gestionarea unui program încărcat și proiectele în care se implică trup și suflet.

Ada Condeescu îi dă viață Sandrei Istrate, soția lui Basty, în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Aceasta este o actriță consacrată, făcându-se remarcată atât pe micile ecrane, cât și pe cele mari sau pe scena teatrelor.

Ada Condeescu a absolvit U.N.A.T.C I.L. Caragiale din București și este una dintre cele mai talentate actrițe ale generației sale. A cucerit publicul internațional cu interpretarea din filmul Loverboy, regizat de Cătălin Mitulescu, care i-a adus Premiul pentru „Cea Mai Bună Actriță” la Festivalul de Film de la Sarajevo.

De asemenea, a jucat în producții de succes precum Eu când vreau să fluier, fluier și Dincolo de calea ferată, consolidându-și statutul de actriță de top în cinematografia românească. Ada este prezentă și pe scena teatrelor din România, pregătind în prezent premiera unei noi piese, Trădare, de Harold Pinter, în regia lui Silviu Debu, la Teatrul ACT.

Citește și: Interviu cu Ioana Flora. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conturează cea mai importantă trăsătură a personajului său

Articolul continuă după reclamă

Ada Condeescu, despre carieră, familie și timp pentru sine

Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ada Condeescu, vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre modul în care menține un echilibru între viața personală și cea profesională, despre rolurile pe care le interpretează și proiectele cărora se dedică trup și suflet.

Cât de mult s-a schimbat Sandra Istrate de la începutul acestui sezon? Este mai stăpână pe propriul destin decât până acum?

„Cred că e exact invers. Cred că la început părea că toate lucrurile sunt reglate și liniștite, cu mici nemulțumiri, ca orice om care le are pe toate, zic eu, și cred că acum e cumva... Eu nu știu exact unde e difuzarea, pentru că noi tot filmăm, dar ea cumva pierde emoțional, așa și în interior, simte că pierde controlul și îi cam fuge pământul de sub picioare.

Și eu cred că e o schimbare destul de mare. Urmează și în episoadele care sunt difuzate acum, și în cele care vor urma. Ea are un traseu destul de radical, o să vedeți. Mi-e teamă să nu dau vreun spoiler.

Da, pare că lucrurile merg bine pentru ea, dar vedem ce urmează, pentru că până la urmă e genul de decizie căreia sigur îi urmează și repercusiunile”, spune Ada Condeescu.

Citește și: Exclusiv | Andrei Aradits, vacanță cu dans și relaxare pe o insulă aproape pustie: „Am simțit că am avut timp pentru mine”

Personajul interpretat de Ada Condeescu pare gata-gata să se ”spargă”. Cu toate acestea, are o forță ascunsă și o cheie pentru povestea serialului. Ce i-ar plăcea actriței să îi poată spune și ce ar vrea să ”fure” de la Sandra?

„Chiar mă gândeam că Sandra Istrate cred că e cel mai departe personaj, așa cumva, de interiorul meu, eu fiind și mamă, și simt că ar trebui să se ducă mai mult în adevăr. Cred că încă e foarte la suprafață și caută un bine aparent. Și lucrurile astea o fac să-și piardă cumva stăpânirea de sine de multe ori.

Așa că, cred că i-aș spune să se retragă doi pași și să se gândească mai bine la ce presupune și ce înseamnă un copil, ce înseamnă onestitate, ce înseamnă să fii un om independent, care să nu depindă de ceilalți în niciun fel, nici emoțional, nici financiar”, este de părere actrița.

„Cred că pe undeva prin copilăria ei a avut așa o lipsă de educație adevărată și puternică. Și atunci a mers puțin cum a dus-o valul și cum a dus-o viața și cred că nu a reușit să-și creeze niște repere în viață...” adaugă Ada.

Pe cine ar alege Ada Condeescu între Basty și Matei și de ce?

„Eu, Ada, adică? Pe niciunul. Nu prea, de asta spun că ea e... Sandra e departe de mine în toate felurile: și în deciziile pe care le ia, și în lucrurile pe care le spune, și în oamenii pe care îi alege să fie în jurul ei”, mărturisește actrița.

Citește și: Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Ce personaj i-ar plăcea să interpreteze, dar nu a avut încă ocazia

„Mi-ar plăcea foarte mult să mă duc în zona asta de acțiune polițistă. Îmi place mult. De când eram mică îmi plăcea să joc jocuri pe calculator cu trupele SWAT și partea asta mai dinamică și acolo m-aș duce foarte mult. Bine, poate să fie și ceva medieval, dar tot cu luptă. Nu știu. Gladiatori. Acum mă uit la Războiul Stelelor cu cei mici și cred că mi-ar plăcea și zona asta de fantastic”, dezvăluie Ada.

„Să fie și cu luptă. Sigur sunt cu luptă, că nu vezi în ziua de azi e greu să mai găsești conținut pentru copii fără luptă, dar măcar acolo sunt alea clasice. Lucrurile erau mai liniștite chiar și în lupte”, mai adaugă ea.

Dacă ar putea să joace un alt rol în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care ar fi și de ce

„Cred că mi-ar plăcea să joc rolul lui Andi Vasluianu, pe Damian. Îmi place intriga pe care a adus-o și tot traseul poveștii cum se schimbă după acțiunile lui”, mărturisește Ada Condeescu.

Citește și: Elena Mogâldea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre cununia religioasă. Când are loc nunta cu Bubu Cernea

A început școala și au început și filmările, și repetițiile la teatru. Cum gestionează timpul astfel încât să nu dăuneze nici vieții personale, nici celei profesionale

„Păi trag destul de mult de mine și de fiecare minut pe care îl am. Ca să pot funcționa, îmi iau întotdeauna în fiecare săptămână câte puțin timp, cât se poate și când se poate, cu prietenii mei, cu prietenele mele.

În general, la final de săptămână, sâmbăta și duminica, plec undeva lângă București, unde avem o căsuță și stau acolo cât mai mult.

Chiar dacă am filmări sau repetiții, în general, îi duc eu pe copii la școală și la grădiniță, uneori îi și iau când îmi permite timpul. Petrec așa cât de mult timp pot cu ei și ei nu simt deloc, cum să spun, că eu muncesc în intervalul când ei sunt plecați și se distrează și învață.

Am încheiat de curând Vara Indiană, un lungmetraj regizat de Cătălin Mitulescu. Și acolo a fost destul de greu de gestionat toate repetițiile și filmările, dar am avut noroc că era și vacanța de vară, am reușit să-i trimit în tabără o săptămână, așa că nu s-au prins că eu muncesc foarte mult. O să vadă ei.

Citește și: Anca Sigartău, dezvăluiri despre sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Ce spune despre noile proiecte și rolul de regizor

Da, în general, când pot să-i mai iau la lucru, îi mai iau. I-am luat și pe platoul de filmări și la film, dar și la serial au fost. Fetița mai mare a fost la un moment dat, în vizită, când încă nu eram însărcinată în serial, deoarece nu voiam să fie confuză. Acum am fost în juriul unui festival de film pentru copii, KINOdiseea, care e deja la a șaptesprezecea ediție.

Festivalul se încheie duminică, așa că încă e timp să aduceți copiii să vadă filme frumoase și ateliere. Sâmbătă la prânz o să țin un workshop de actorie pentru cei mici între șase și nouă ani, cam așa, în zona Shakespeare este, se numește Shakespeare. Între teatru și cinema.

Și, bineînțeles, că i-am adus și pe ei la filme. Sunt în juriu cu Adela Popescu și Laura Cosoi, așa că ne-am strâns toate. Am fost la film cu nouă, nu, cu șase copii, pentru că pe cei mici ele i-au lăsat acasă. Încerc să am cât mai mult timp cu ei, asta zic, chiar dacă lucrez uneori. Meseria, din fericire, îmi permite să îi am aproape.

Și apropo de program și de repetiții, uneori ai noroc să poți să repeți mai târziu și să petreci dimineața cu ei. Așa că sunt norocoasă. Dar te costă pentru că trebuie să-ți faci o programare și o ordine a programului extrem de bine. E adevărat că uit multe lucruri, dar mă străduiesc”, a explicat Ada Condeescu.

Citește și: Interviu cu Vlad Udrescu. Actorul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se pune în pielea personajelor din serial: „Nu scapi de mine”

Ce spun copiii Adei Condeescu când o văd la TV. Ce reacție au avut prima oară când au văzut-o și cum le-a explicat ce profesie are?

„Nu, nu i-am lăsat, nu, nu m-au văzut. Singurul film așa în care m-au văzut, pentru că în general filmele mele sunt plus optsprezece ani, nici măcar șaisprezece. M-au văzut pe scenă, în general, la deschiderile de festival sau la evenimente culturale, dar pe TV nu i-am lăsat, mai ales că fiind acolo într-o relație, între relații mai multe, mi se pare prea complicat, e confuz pentru ei și țin foarte mult ca eu să fiu eu pentru ei și nu alți oameni.

Oricum, știu ce fac. M-au văzut lucrând chiar în lungmetrajul pe care tocmai l-am închis ca filmări, dar țin foarte mult să știe clar identitatea mamei lor, deocamdată. Până se fac mai mari, normal, și vor putea.

I-am lăsat să se uite. Am fost la un moment dat, în vară, la Radu Vâlcan și la Adela acasă la țară și i-am lăsat pe toți copiii să se uite puțin așa la Retreat Vama Veche, că, na, eram toți acolo, așa la început și le-a plăcut. Dar după aceea eu am fost mai severă. Am zis: <<Gata, gata, hai, v-a ajuns!>> că nici acela nu e chiar un film de copii! Așa că, da, mai aștept să crească”, precizează actrița.

Citește și: Interviu cu Richard Bovnoczki. Cum este să joace alături de vechi prieteni și ce surprize îl așteaptă pe George în noul sezon

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Pe Ada Condeescu, telespectatorii o pot urmări atât pe scena teatrului, în lungmetraje, cât și în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Sezonul al doilea a început cu multe situații-limită, iar lumea personajelor pare să se complice încă și mai mult. Vezi toate episodele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și în AntenaPLAY.