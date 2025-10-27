Ce diferență de vârstă este între Ada Condeescu, din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, și soțul său

Ada Condeescu, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, este căsătorită de aproape un deceniu. Iată ce diferență de vârstă este între ea și regizorul Cătălin Mitulescu.

Ada Condeescu are 37 de ani, este căsătorită din 2016 cu regizorul Cătălin Mitulescu și au împreună doi copii: Ecaterina, născută în 2018, și Alexei, născut în 2020.

Ce diferență de vârstă este între Ada Condeescu și Cătălin Mitulescu

Ada Condeescu este o femeie împlinită atât în plan profesional, cât și personal. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu regizorul Cătălin Mitulescu.

Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se bucură de sprijinul soțului său atât în viața personală, cât și în cea profesională. Cătălin Mitulescu este regizor, producător și scenarist, cu o carieră vastă în acest domeniu. Soțul Adei Condeescu este extrem de apreciat în lumea filmului - nu doar autohton - pentru proiectele sale, obținând premii importante, precum Palme d’Or pentru scurtmetrajul Trafic (2004) și premiul „Un Certain Regard” la Cannes în 2011 pentru Loverboy, în care a jucat și Ada și pentru care a primit și ea premiul pentru „Cea Mai Bună Actriță” la Festivalul de Film de la Sarajevo. Recent Ada și Cătălin au încheiat filmările pentru lunmetrajul Vara Indiană.

Ada jonglează atât cu îndatoririle de mamă și soție, cât și cu cele de actriță în film, serial și teatru, pregătindu-se să prezinte în premieră piesa Trădare, în regia lui Silviu Debu, la Teatrul ACT.

„Cum a trecut și filmul ăsta și săptămânile ăstea, nu mai știu.. încă o poveste care și-a luat zborul din puterea noastră.. ca de obicei, mă cuprind nostalgia și dorul zilelor în care am fost aproape de oameni, în care am învățat, în care m-am bucurat, în care am putut să creez și să descopăr, parcă mai cu multă teamă față de obicei.

Ce bucurie nemărginită să lucrez cu Dan Condurache, o mare lecție pentru mine, de umor, talent și generozitate. Fericire întâlnirea cu Victoria Cocias, cu Alex Mirea, cu Alexandru Papadopol. Le mulțumesc tuturor atât de mult, pentru talentul lor și pentru ce mi-au dăruit, uneori fără să știe, în această aventura..

Nu în ultimul rând, mulțumesc echipei care nu se vede, dar au fost mereu aproape, cu drag față de actori și dedicare totală, așa cum îi știu de ani de zile. Felicitări tuturor pentru munca imensă”, scria actrița pe rețelele de socializare în septembrie.

Ada Condeescu și Cătălin Mitulescu formează o echipă puternică pe platourile de filmare, lucrând împreună la mai multe filme, dar și în viața de zi cu zi. Aceștia își sunt sprijin reciproc, refugiu și brațe cuprinzătoare de mai bine de un deceniu.

„Eu sunt și un om care las foarte mult de la mine în momentul când lucrez, nu se întâmplă asta în viața personală, dar întotdeauna când lucrez cu un regizor pe teatru, pe film, îmi place foarte mult să am încredere enormă în el.

Să fie și un ghid, dar, în același timp să știu că pot să mă las și să încerc toate nebuniile și să greșesc și să mă duc peste o anumită limită cumva și atunci scânteile alea nu au fost niciodată, nu prea am genul ăsta de scântei cu regizorii. Prefer întotdeauna dacă e ceva ce mi se pare că nu e în regulă să discut, să mă gândesc. Nu prea sunt conflictuală deloc pe platou, asta spun eu, nu știu ce spun ceilalți, dar prefer să-mi consum conflictul în mine. Mi se pare că nu mă ajută deloc în meserie”, a dezvăluit Ada Condeescu, conform unei surse.

Puțini știu însă că între actriță și regizor sunt 16 ani diferență. Însă asta nu reprezintă un impediment în calea fericirii lor, ci dimpotrivă. Ada îl consideră pe soțul său „cel mai bun prieten și confident”. Cătălin este cel cu care se sfătuiește atunci când are de luat o decizie în privința carierei sale, dar și în legătură cu familia lor.

„Bineînțeles că atunci când vine vorba de un proiect nou, mă consult cu el, copiii sunt foarte importanți în orice înseamnă proiect de lucru. Și dacă nu ar fi în această lume, tot m-aș consulta cu el să vedem cum ne organizăm cu timpul, dar cu atât mai mult cu cât el și urmează să filmeze și noi împreună și separat”, a declarat actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

„Totul se face organizat. Normal că mă consult cu el, pentru că de foarte mulți ani el e partenerul cel mai bun și cel mai de încredere nu doar în partea personală, dar neapărat în partea profesională. Am încredere foarte mare în el”, a completat ea.