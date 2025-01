Adelina Chivu, despre revenirea definitivă în România. De ce s-a retras din televiziune în urmă cu 16 ani

Adelina Chivu, prezentatoarea de la „X Factor”, a scos la iveală adevăratul motiv pentru care s-a retras din televiziune în urmă cu 16 ani. De asemenea, aceasta a abordat și un subiect controversat: revenirea definitivă în România.

Adelina Chivu a revenit în atenția publicului după ce s-a aflat că va prezenta noul sezon „X Factor” alături de Mihai Morar. Vestea că soția lui Cristi Chivu se întoarce pe micile ecrane ale publicului a fost o adevărată bucurie pentru fanii săi.

De curând, vedeta a făcut dezvăluiri neștiute despre retragerea ei din televiziune de acum 16 ani, dar și despre revenirea definitivă în România. Deși avea o carieră de succes în țară, Adelina Chivu s-a decis să se mute în Italia alături de partenerul său, în 2008.

Prezentatoarei de la „X Factor” i-a fost extrem de greu să stea departe de părinții ei, însă nu regretă nici măcar o secundă că a renunțat la profesia pe care o avea aici, deoarece și-a construit familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

Ce spune Adelina Chivu despre revenirea definitivă în România

Întrebată dacă s-ar întoarce definitiv în România, Adelina Chivu a oferit un răspuns sincer și direct. Aceasta a dezvăluit că nu ia în calcul o astfel posibilitate, însă niciodată nu se știe ce îi rezervă viitorul. Mai mult, vedeta a punctat că va sta acolo unde soțul ei, Cristi Chivu, își poate desfășura activitatea.

„Cum îți spuneam mai devreme, eu am două case, și nu mă refer la imobile. Eu voi merge acolo unde va avea Cristi posibilitatea să își facă meseria. Am auzit și eu că din cauza mea nu vine în țară, dar nu este adevărat. Poate nu m-aș muta din Milano dacă ar trebui să merg undeva unde nu am școală pentru fete, dar nu este valabil în cazul Bucureștiului.

Eu vin destul de des în România, chiar acum și mai des de când cu „X Factor. Sunt multe lucruri cu care nu mai sunt obișnuită, dar sunt și foarte multe care îmi plac. Deci niciodată e un cuvânt prea mare.”, a dezvăluit Adelina Chivu, conform viva.ro.

Care sunt motivele pe care Adelina Chivu a renunțat la televiziune în urmă cu 16 ani

În urmă cu 16 ani, Adelina Chivu a luat o decizie ce i-a schimbat complet viața. Aceasta a hotărât să renunțe la televiziune pentru a-și construi o familie alături de Cristi Chivu, în Italia. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că nu regretă deloc alegerea pe care a făcut-o în 2008.

„Eu m-am retras după câteva luni bune de făcut naveta la Milano. Noi acolo locuiam la un hotel, aveam de organizat și o nuntă și am simțit că trebuie să renunț ca să pun bazele unei familii și ale unui cămin, lucru imposibil de făcut la distanță, așa că am avut de făcut o alegere pe care nu o regret și care s-a dovedit a fi alegerea firească până la urmă.

A fost foarte greu pentru foarte mulți ani. M-am adaptat extrem de greu, mai ales că aveam doi copii mici care nu prea îmi lăsau timp liber pentru socializare. Nici acum nu pot spune că am mulți prieteni în Italia, majoritatea oamenilor dragi mie sunt tot în România. Doar că, între timp, m-am obișnuit așa, am descoperit și avantajele unei vieți departe de casă, și lucrurile s-au așezat de la sine. Cumva, acum am două case și sunt OK cu ambele variante, indiferent de unde ne va duce viața.”, a mai spus Adelina Chivu, conform sursei citate mai sus.