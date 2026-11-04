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Adrian Mutu, declarație de dragoste superbă pentru soția lui, Sandra. Ce spune despre copiii lui

Adrian Mutu i-a făcut o declarație de dragoste soției sale, Sandra. Ce spune fostul fotbalist despre femeia care îi este alături și despre cei patru copii ai săi.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 17:17 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 17:18
Adrian Mutu, declarație de dragoste superbă pentru soția lui, Sandra | instagram.com
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Adrian Mutu nu își ascunde sentimentele atunci când vine vorba despre familie. Fostul fotbalist are numai cuvinte frumoase pentru soția sa, Sandra, și vorbește cu mândrie despre cei patru copii ai săi.

Adrian Mutu, declarație de dragoste superbă pentru soția lui, Sandra

Adrian Mutu se bucură din plin de clipe speciale alături de familie, departe de România. Fostul fotbalist a făcut publică, pe rețelele sociale, o fotografie din Dubai, în care apare alături de soția sa, Sandra, și de fiul lor cel mic, Tiago. În descrierea fotografiei, „Briliantul” i-a făcut o declarație de dragoste superbă soției sale.

În mesajul său, fostul internațional român a vorbit despre dragoste și recunoștință și a punctat că, pentru el, fericirea nu înseamnă neapărat lucruri spectaculoase, ci clipele simple petrecute alături de oamenii importanți din viața sa.

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„Momente simple, dar pline de iubire. ❤️ Alături de soția mea și de @tiagomutu, unul dintre copiii noștri, îmi amintesc că adevărata fericire stă în clipele petrecute împreună. Familia, cea mai mare bogăție! ❤️”, a scris Adrian Mutu în descrierea fotografiei.

Sandra și Adrian Mutu formează unul dintre cuplurile cunoscute din lumea mondenă din România. Cei doi au împreună un băiat, Tiago, iar fotografiile în care apar împreună arată cât de mult prețuiesc timpul petrecut în familie.

Adrian Mutu a spus de multe ori că familia e importantă pentru el

De-a lungul timpului, Adrian Mutu a făcut publice mai multe fotografii alături de copiii săi și a vorbit despre bucuria de a fi tată.

Mesajul transmis recent de fostul fotbalist arată că pentru acesta lucrurile simple au cea mai mare valoare. Timpul petrecut cu soția și copiii, momentele de liniște și amintirile construite împreună sunt, în viziunea sa, adevărata bogăție.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre căsnicia cu Sandra

Cu ceva vreme în urmă, invitat la un podcast, Adrian Mutu a vorbit deschis despre relația cu soția sa, Sandra, și despre felul în care viața lui s-a schimbat de când cei doi formează un cuplu.

Antrenorul a mărturisit că Sandra a apărut în viața lui într-un moment potrivit. Mai mult, spunea că ea a fost femeia care l-a făcut să privească altfel lucrurile și să își dorească o viață de familie.

Fostul fotbalist consideră că momentul în care s-au cunoscut a avut un rol important în relația lor. Acesta a mărtirisit că Sandra l-a întâlnit într-o perioadă în care era pregătit pentru o relație serioasă și pentru o nouă etapă în viață.

"Eu cred că am cunoscut-o pe Sandra în momentul în care trebuia. Facem 8 ani împreună în februarie. Sunt 8 ani și o să fie, pentru că m-a luat în cea mai bună versiune a mea.", a declarat Adrian Mutu în cadrul unui podcast.

adrian mutu

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