Adriana Bahmuțeanu și-a strâns copiii în brațe după 7 luni! Eduard și Maximus au avut o dorință pe care doar mama lor o putea îndeplini: „Mie mi s-au tăiat picioarele.

Adriana Bahmuțeanu a primit o vizită total neașteptată din partea fiilor ei, la șapte luni după ce aceștia au decis să locuiască în casa regretatului lor tată, Silviu Prigoană, și au refuzat să mai vorbească cu ea în tot acest timp.

Eduard și Maximus sunt încă minori și, deși mama lor s-a luptat și se luptă în continuare pentru a-i avea alături, cei doi preferă să stea departe de ea, spre uimirea tuturor.

Cu toate acestea, băieții au decis să îi facă mamei o surpriză extrem de plăcută, apărând în fața ei pe neașteptate, însă gestul lor nu a fost motivat neapărat de dorința sinceră de a o vedea, ci de faptul că au avut nevoie de ceva de la ea.

Motivul pentru care băieții Adrianei Bahmuțeanu s-au prezentat la ușa ei fără să o anunțe. Ce a putut să le ceară mamei lor

Recent, Adriana Bahuțeanu a fost invitată în emisiunea Un show păcătos de la Antena Stars, unde a vorbit despre întâlnirea emoționantă pe care a avut-o cu cei doi băieți, într-un moment în care nu se aștepta deloc la un astfel de gest.

Vedeta a inițiat demersuri legale pentru a-i vedea pe Eduard și pe Maximus, însă, în pofida tuturor eforturilor, nu a reușit să îi strângă în brațe decât atunci când aceștia și-au dorit cu adevărat.

„Îți dai seama că m-au luat emoțiile. Au venit pe nepregătite (...). M-am trezit cu ei la ușă (...) M-au luat toate emoțiile. Au venit să discutăm despre școală. Am discutat foarte multe lucruri. I-am simțit efectiv victime ale traficului de persoane dacă pot să spun așa. Este metoda Lover Boy aplicată la copii. (...) Sufletul lor tânjește după relația cu părintele cum și sufletul meu tânjește după ei. Am avut câteva momente pline de încărcătură emoțională” a povestit aceasta, urmând să recunoască cu părere de rău că, totuși, cei mici nu au realizat că au făcut o greșeală.

„Lucrul bun este că ne-am înțeles de data asta, adică am discutat, am stat de vorbă. A fost prima dată după atâta timp când am reușit să stăm de vorbă o oră, o oră și ceva. Eu sper că de aici înainte să înceapă comunicarea, dar între timp nu am mai comunicat, adică am mai vorbit foarte puțin. Nu m-au deblocat. Nu e bine, dar e un pas. Pentru mine a fost de fapt o gură de oxigen și cred că și pentru ei, pentru că știau casa, știau că e casa lor, le-am și spus că e casa lor aici” a mai spus ea, cu durere în suflet, dar plină de speranță.

Potrivit spuselor ei, băieții au venit în vizită pentru că aveau nevoie de semnătura ei pentru a se putea înscrie la școală, deoarece pentru școlile private încep înscrierile mult mai devreme.

„Scopul vizitei a fost să vorbim despre școală, pentru că la școlile private încep înscrierile de pe acum. Lucrul bun este că au conștientizat că eu sunt mama lor și că eu sunt obligată prin lege să am grijă de ei, să semnez aceste documente. Nu altcineva. Eu (n.r.o să plătesc școala (...). Lucrul bun a fost că a fost prima dată când am reușit să vorbesc cu ei (...). A rămas că mai vorbim. Mie mi s-au tăiat picioarele. Nu-mi venea să cred! (...) A fost o surpriză totală, totală. Am avut momentele pe care le aveam și înainte în care stăteam îmbrățișați fără să spunem nimic mult timp sau vorbeam niște lucruri ca de la suflet la suflet.” a mai povestit vedeta.

