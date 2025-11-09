Antena Căutare
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul ei în familie...”

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre relația pe care o are cu mama lui George Restivan. Cum se înțeleg cele două și ce detalii au ieșit la iveală abia acum.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 10:50
Adriana Bahmuțeanu a trecut în utlimul an printr-o serie de evenimente care au îngenunchiat-o în adevăratul sens al cuvântului, însă de fiecare dată a dat dovadă de mult curaj și de o dorință continuă de a lupta pentru a fi din nou alături de cei doi fii ai săi care refuză să o mai vadă de când tatăl lor, Silviu Prigoană, a încetat din viață, iar ei au rămas în grija fraților mai mari.

Deși trece printr-un calvar care nu pare că s-ar termina prea curând, jurnalista și-a dat voie să simtă și o mică bucurie în viața ei, mai ales că în urmă cu doar două luni mama ei s-a stins din viață nemaiapucând să își țină în brațe nepoții.

Ea s-a căsătorit cu George Restivan în luna octombrie a acestui an, însă cei doi nu și-au dorit să organizeze o petrecere în semn de respect pentru mama ei care din păcate nu mai este printre noi.

Lipsa mamei sale începe să se resimtă din ce în ce mai greu de la o zi la alta, însă Adriana Bahmuțeanu este norocoasă să aibă un soț care îi este alături atât la bine, cât și la greu, dar și o soacră care îi susține în tot ceea ce își propun.

Recent, vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu mama lui George, iar ceea ce a ieșit la iveală a luat prin surprindere pe toată lumea.

„Cu soacra mă înțeleg bine, în limite rezonabile. Eu am delimitat din start locul meu și locul ei în familie. Cred că avem o relație bună de comunicare”, a spus aceasta, potrivit cancan.ro .

„I-a plăcut în România, nu mai fusese de trei ani, de asta am dus-o la mătușa mea, undeva prin Călărași, la țară, la moșie cum spunem noi, unde are o vie. Au stat, au făcut must, au băut tulburel, și-a dorit să mănânce o pastramă, o slănină afumată, i-am făcut plăcerile astea firești. Pentru că, oricât de bine ți-ar fi în altă parte, inima ta rămâne tot aici. A fost inclusiv la Obor, cu mătușa și George, la mâncat de mici. S-a simțit foarte bine”, a mai spus vedeta.

Mama lui George a fost prezentă la cununia lor și s-a bucurat enorm pentru că în sfârșit cei doi au făcut pasul cel mare către o căsnicie lungă și fericită.

Jurnalista a anunțat faptul că urmează să facă o nuntă inclusiv în Las Vegas, acolo unde speră să îi aibe alături și pe cei doi fii ai săi.

„Oricum vom face o nuntă și în Vegas și atunci poate mergem cu copiii, în familie. Nu am avut lună de miere, o tot plănuim de câțiva ani, dar dacă ar fi să fac o comparație cu anul trecut, suntem mult mai fericiți cu tot cu copiii noștri. Sunt foarte fericită în relația mea, deși am trecut prin foarte multe opreliști în calea relației noastre”, a explicat ea.

