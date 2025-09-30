Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO

Adriana Bahmuțeanu și sora ei continuă procesul intentat de mama lor și cer daune morale în valoare de 3 milioane de euro de la băieții cei mari ai lui Prigoană. Jurnalista și-a schimbat din nou avocatul.

Adriana Bahmuțeanu și sora ei, Anca Mihaela Toma, continuă procesul în care mama lor, Petruța Toma, i-a acuzat pe Honorius și Silvius Prigoană de înstrăinarea minorilor Maximus și Eduard, cerând daune morale în valoare de 3 milioane de euro.

După ce mama celor două s-a stins din viață în urmă cu doar 3 săptămâni, sora jurnalistei a depus certificatul de deces la dosar, continuând întreaga judecată ca parte principală, iar Adriana a făcut publice cele mai recente detalii cu privire la situația tensionată.

Adriana Bahmuțeanu și sora ei cer daune morale în valoare de 3 milioane de euro de la frații Prigoană

Invitată în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre suma colosală pe care le-o cere fraților Prigoană pentru tot ce trăiește încă de când soțul ei și-a pierdut viața.

Declarațiile făcute de aceasta sunt de-a dreptul copleșitoare, iar telespectatorii au rămas uimiți de ceea ce a putut să povestească.

„Mama mea și-a pierdut viața supărată pentru că nu reușeam să avem o relație cu copiii și pentru că s-a luptat ea în instanță, la anii ei, să își ceară dreptul de vizită cu proprii nepoți. A murit de inimă rea! (...) De când a murit Prigoană, frații vitregi împreună cu complicii lor, angajații DGASPC (că și pe ei i-am dat în judecată) (...) și în frunte cu doamna director au orchestrat toată această nenorocire. Practic au ajutat ca frații vitregi să înstrăineze proprii copii de mine, de bunică și de mătușă.” a spus aceasta cu multă dezamăgire.

Ea consideră că toți cei enumerați mai sus sunt vinovați fizic și moral pentru că „dacă ei ar fi împins copiii să meargă la bunica, la mamă, la mătușă” să aibă relații firești, să o primească în casă și „să fie cum trebuia să fie” nu s-ar fi ajuns aici.

Adriana Bahmuțeanu, în război cu DGASPC

„Dacă nu aveam probele nu îi dădeam în judecată. Cum este posibil ca DGASPC să ceară instanței de judecată să sisteze programul de vizită între mamă și copil? Pe ce temei? Vor război cu mine? Acum îl au și îl declar public. Este primul proces, urmează și altele, inclusiv avocatul fraților vitregi urmează să fie dat în judecată pentru că a venit și a indus în eroare instanțele de judecată. A încălcat legea cu bună știință. M-a demonizat în fața copiilor.

Copiii au ajuns să mă urască. Au ajuns să o urască pe mama mea până a murit. Au ajuns să o urască pe sora mea, pe tot ce înseamnă familia materna. Inclusiv pe George, pe care până acum îl iubeau, de ce? Că e viitorul meu soț.” a spus aceasta.

Ea a mărturisit că băieții săi folosesc aceleași cuvinte pe care le folosește și avocatul fraților Prigoană, motiv pentru care îl va da în judecată. De asemenea, ea a menționat că și-a schimbat din nou avocatul, fiind mult mai încrezătoare că de această dată totul va fi exact așa cum trebuie.

„Noi am avut de-a face cu opoziția lui Prigoană care era gelos pe George. (...) Bombardamentul cu procese s-a terminat. La început eram sufocată, dar acum m-am obișnuit (...). Îmi pare foarte rău pentru mama că s-a stins așa cum s-a stins, supărată, este un lucru care nu poate fi cumpărat cu bani.

Nicio sumă din lumea asta nu o să mi-o mai aducă mie pe mama înapoi. (...) Vor plăti că mi-au spălat copiii pe creier. i-au îndemnat să mă urască. Copiii mei au ajuns să mă judece, copiii mei îmi spun << tu nu ești mama noastră, tu nu ai niciun drept asupra noastră, tu nu ești parte din familia noastră, nu vrem să te mai vedem >>. Asta nu e alienare? Nu e înstrăinare părintească? Problema este legată de aceși bani și de această moșternie pe care Honorius Prigoană nu vrea să o deschidă. Eu urmăresc să le conserv averea copiilor mei, ceea ce li se cuvine de la tatăl lor, dar acum ei fiind îndoctrinați împotriva mea (...)” a mai adăugat ea.

