Afacerea cu care Ramona Olaru vrea să dea lovitura. Prezentatoarea trece din fața camerelor într-un domeniu neașteptat

Ramona Olaru trece din fața camerelor de filmat în lumea modei. Colega lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil și-a lansat propriul brand de haine la 36 de ani. Iată ce spune despre afacerea cu care vrea să dea lovitura.

Dincolo de lumina platourilor de televiziune, Ramona Olaru își afirmă prezența în modă prin primul eveniment oficial al brandului său.

Sitara Pop-Up Sale & New Collection Preview, ce va avea loc la Inpresso, București, marchează trecerea brandului către o zonă de exprimare directă, unde moda devine experiență și dialog cu publicul.

Ce spune Ramona Olaru despre noul său business

„Sitara a fost lansat în vară, online, dar acesta este primul moment în care îl aduc aproape de oameni. E mai mult decât un pop-up sale, este un eveniment de cunoaștere, de dialog. Vreau să văd cum percep oamenii Sitara, cum simt hainele, cum le poartă.

Pentru mine, e prima dată când vorbesc despre acest proiect în mod direct și prima dată când fiecare piesă de pe umeraș poartă semnătura mea. Până acum am fost imaginea altor branduri, dar Sitara este povestea mea. Iar acest eveniment marchează momentul în care o împărtășesc cu publicul.” — Ramona Olaru, fondator Sitara.

Ramona Olaru, despre brandul pe care l-a lansat

Creat sub semnătura Ramonei Olaru, Sitara este un brand de fashion contemporan care combină structura cu fluiditatea, proporția cu feminitatea. Numele, inspirat de cuvântul „stea”, reflectă filosofia brandului: un mix între eleganță discretă și senzualitate, definit prin claritate, precizie și control vizual.

Estetica Sitara se bazează pe croieli arhitecturale, materiale fluide și detalii impecabile, care pun în valoare silueta fără artificii. Tafta, dantela și texturile moi sunt combinate cu tăieturi ferme și proporții riguroase, rezultând o colecție în care senzualitatea este tratată cu atenție și echilibru.

„Sitara este despre echilibru și proporție. Despre haine care nu concurează cu personalitatea femeii care le poartă, ci o completează. Este o estetică a controlului, a clarității și a prezenței.” — Ramona Olaru, fondator Sitara.

Evenimentul aduce în prim-plan ultimele piese din colecția anterioară, disponibile într-un format exclusiv de sale, și oferă publicului o privire în avanpremieră asupra noii colecții Sitara, care va fi lansată în curând.

Colecția anterioară rămâne reprezentativă pentru ADN-ul brandului - rochii fluide, sacouri

structurate, corsete din satin și pantaloni palazzo - piese care definesc feminitatea Sitara prin simplitate și atitudine.

Noua colecție, prezentată în premieră vizuală, duce brandul într-o direcție mai matură: forme sculpturale, materiale dense, detalii precise și o estetică în care puterea se exprimă prin liniște, nu prin stridență.

Ce reprezintă Sitara pentru Ramona Olaru

Pentru Ramona Olaru, acest eveniment nu este o schimbare de direcție, ci o extindere firească a unui univers estetic construit în timp.

Sitara își consolidează astfel poziționarea ca brand de autor, cu o viziune coerentă și o estetică bine definită. Un brand care vorbește despre claritate, execuție impecabilă și feminitate modernă.