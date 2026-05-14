A doua semifinală Eurovision 2026. La ce oră va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Alexandra Căpitănescu reprezintă România în a doua semifinală Eurovision 2026 cu piesa „Chocke Me”. Show-ul începe la ora 22:00, iar artista are șanse importante de calificare în marea finală de sâmbătă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 15:05 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 15:17
Alexandra Căpitănescu reprezintă România în a doua semifinală Eurovision 2026 cu piesa „Chocke Me". Show-ul începe la ora 22:00, iar artista are șanse importante de calificare în marea finală de sâmbătă.
Cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision Song Contest 2026 are loc în această seară și promite un spectacol plin de emoție, energie și momente memorabile.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scenă alături de trupa sa într-un show care se anunță spectaculos. Artista va interpreta piesa „Chocke Me” și are șanse importante de calificare în marea finală programată pentru sâmbătă, 16 mai.

Românii urmăresc cu emoție participarea țării noastre la competiția europeană, iar Alexandra va intra în concurs a treia în ordinea prestațiilor din această seară. Organizatorii au anunțat că reprezentanta României ar putea urca pe scenă în jurul orei 22:10, ora României.

Marți seară a avut loc prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026, în urma căreia zece țări au obținut calificarea în marea finală. Republica Moldova, reprezentată de Satphi cu piesa „Viva Moldova”, s-a calificat mai departe după o prestație apreciată de public și fani. Alături de Republica Moldova, alte nouă țări care au trecut în finală sunt: Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

În cea de-a doua semifinală vor concura 15 țări: Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Dintre acestea, doar zece vor merge mai departe în finala concursului.

În finala de sâmbătă sunt deja calificate automat Austria, Franța și Regatul Unit, țări care fac parte din grupul statelor cu acces direct în ultimul act al competiției. Chiar și așa, artiștii acestora își vor prezenta piesele în timpul semifinalei din această seară.

A doua semifinală Eurovision 2026 începe la ora 22:00 și va fi transmisă de Televiziunea Română. Concursul poate fi urmărit și online pe platforma YouTube Eurovision.

În această semifinală vor putea vota doar telespectatorii din țările participante. Publicul din România își va putea exprima opțiunile, însă nu va putea vota reprezentanta țării noastre, deoarece regulamentul Eurovision interzice votarea propriului concurent. În schimb, românii din diaspora aflați în celelalte state participante o vor putea susține pe Alexandra Căpitănescu prin vot. Liniile de vot se vor deschide după interpretarea ultimei piese din concurs.

