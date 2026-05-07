Alexandra Căpitănescu, prima repetiție pe scena Eurovision 2026. Cum au reacționat organizatorii

Alexandra Căpitănescu a ajuns la Viena pentru Eurovision 2026 și a început repetițiile. Vezi când cântă România și ce șanse are în semifinală.

Alexandra Căpitănescu a ajuns la Viena pentru Eurovision 2026 și a început repetițiile. Vezi când cântă România și ce șanse are în semifinală. | Hepta

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, a plecat spre Viena, acolo unde va intra în competiție pe 14 mai, în cea de-a doua semifinală. Între timp, artista a început deja repetițiile pe scena concursului și își ține fanii la curent cu pregătirile.

Alexandra Căpitănescu, prima repetiție pe scena Eurovision 2026

Delegația României la Eurovision Song Contest 2026 a ajuns în capitala Austriei încă de duminică. Viena este orașul gazdă al competiției din acest an, desfășurată în perioada 12–16 mai. Alexandra Căpitănescu a împărtășit mai multe momente din culise prin intermediul rețelelor sociale, publicând imagini și clipuri în secțiunea de story de pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Artista va urca pe scenă alături de colegii săi de trupă: Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomar Cîrcotă. Alexandra, câștigătoarea Selecției Naționale, va interpreta piesa „Choke Me”, cu care speră să impresioneze atât juriul, cât și publicul european.

„După luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai, suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. «Choke Me» este mai mult decât o piesă – este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună și șansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toți românii, atât prin prestația noastră, cât și prin revenirea pe scena Eurovision”, a declarat Alexandra, potrivit Click.

Cum a decurs prima repetiție

Alexandra și echipa ei au ajuns la Viena cu multă energie și încredere. Artiștii au susținut deja prima repetiție pe scena competiției, alături de reprezentanții altor țări precum Bulgaria, Cehia, Armenia, Elveția și Luxemburg. Primele imagini de la repetiții au fost publicate pe paginile oficiale ale concursului și au atras rapid atenția fanilor.

Citește și: Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Artista va reprezenta țara noastră la etapa internațională

„Toată electricitatea din Viena a fost canalizată în acest moment și în acest show”, au transmis organizatorii pe Instagram. La rândul ei, Alexandra continuă să posteze constant actualizări pentru susținătorii săi, arătând entuziasmul și emoțiile din culise.

Când are loc finala Eurovision 2026

Marea finală Eurovision 2026 va avea loc pe 16 mai și va fi transmisă în direct. Competiția rămâne una dintre cele mai urmărite din lume, cu o prezență puternică și în mediul online.

În acest an, 25 de țări participă la concurs, însă numărul este mai mic decât în edițiile anterioare. Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia au decis să nu participe, în semn de protest față de prezența Israelului în competiție.