Cum arată mama Alexandrei Stan. De la cine a moștenit artista frumusețea

Alexandra Stan a postat pe Insta Story o imagine rară cu mama ei.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 14:46
Alexandra Stan se mândrește cu familia ei și postează adesea imagini cu cei dragi atunci când merge acasă la Constanța.

Frumoasa artistă a fost de curând la Constanța la părinții ei acolo unde s-a reunit cu întreaga familie. Alexandra se mândrește cu cei care i-au dat viață și nu ezită să meargă în vizită la ei ori de câte ori are ocazia.

Cum arată mama Alexandrei Stan

Atunci când are puțin timp liber, când nu e în deplasări sau în studio să înregistreze, Alexandra își vizitează părinții și se bucură de momente de reconectare cu cei dragi.

De curând întreaga ei familie au sărbătorit ziua de naștere a nepoatei ei, Anastasia, prilej cu care mai multe rude s-au reunit în casa copilăriei Alexandrei. Alexandra nu a lipsit de la aniversarea micuței care împlinit 2 ani și s-au bucurat împreună de o petrecere pe cinste.

Printre imaginile postate pe rețelele de socializare se regăsesc și poze cu Anastasia, cu tortul ei, dar și cu mama și tatăl Alexandrei.

Artista a postat pe Insta Story o imagine superbă cu mama ei zâmbind, poză în care se vede clar de unde a moștenit cele mai frumoase trăsături.

Alexandra se laudă cu mama ei și se bucură din plin de timp alături de ea atunci când merge acasă la Constanța acolo unde își amintește de copilărie.

Vedeta are un program extrem de încărcat și își împarte timpul între proiectele de creare de conținut și cele muzicale, petrecând mult timp pentru a compune noi piese pentru fanii ei. Atunci când are o pauză de la proiectele ei, Alexandra se preocupă de fizicul ei.

Artista merge regulat la sală și promovează un stil de viață sănătos, fiind foarte atentă la alimentația ei pentru a menține în formă.

Cu o voce de excepție, o siluetă de invidiat și o energie aparte atunci când apare pe scenă, Alexandra debordează de bucurie când reușește să își facă timp și pentru ea. Pentru artistă, cel mai bun mod de a-și încărca bateriile este să petreacă timp cu familia.

Citește și
