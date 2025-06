Ameri Nasrin, prima apariție alături de băiețelul ei la TV. Momentul în care micuțul a pornit o bătaie cu baloane cu mămica lui

Ameri Nasrin, prezentatoarea de la XNS, a venit pentru prima dată la TV cu băiețelul ei. Micuțul Nicholas a făcut deliciul telespectatorilor.

Cu ocazia ediției speciale de Xtra Night Show de la Antena Stars, de duminică, 1 iunie, atât prezentatorii, cât și vedetele au venit însoțiți de copii. Astfel, Ameri Nasrin, gazda show-ului, a bifat prima apariție alături de fiul ei la TV . Micuțul Nicholas a fost extrem de relaxat și a făcut deliciul telespectatorilor.

Ameri Nasrin, prima apariție alături de băiețelul ei la TV

Nicholas, fiul lui Ameri Nasrin, a împlinit recent 2 ani și este cu adevărat adorabil. Micuțul pare că a moștenit firea prietenoasă a mamei sale și nu a părut deloc deranjat de reflectoare sau de prezența mai multor persoane în platou.

El și-a făcut de lucru cu baloanele din platou și la un moment dat, chiar a pornit o bătaie cu baloane cu prezentatoarea TV, care a intrat și ea în joc. Nasrin a declarat că a fost extrem de emoționată pentru apariția lui Nicholas la TV, însă știe că fiul ei este extrem de independent.

„Copilașul meu este atât de independent. Credeți-mă pe cuvânt. O să vedeți data viitoare câte o să facă pe aici... Să sperăm că va și sta”, a spus aceasta la începutul emisiunii de pe Antena Stars.

„Acum să sunt și eu mamă, înțeleg. Este prima apariție a lui Nicholas la televiozor și știu cât de prețioase sunt momentele acestea. Îți dai seama că am avut lacrimi în ochi când am intrat. E logic”, a mai adăugat aceasta la XNS.

Nicholas, fiul lui Ameri Nasrin, a împlinit recent 2 ani. Mesajul emoționant publicat de vedetă

Nasrin Ameri a devenit mamă pentru prima dată pe 29 mai 2023, când a născut un băiețel perfect sănătos. Vedeta a împărtășit vestea cu fanii săi pe rețelele sociale, postând o fotografie emoționantă cu mânuța bebelușului și mesajul: „Bine ai venit pe lume, bebeluș iubit și minunat!”

Recent, pe 26 mai 2025, Nicholas a împlinit 2 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere cu tematica Mickey Mouse.

Prezentatoarea XNS a marcat momentul important și printr-o postare pe contul ei de Instagram. În descrierea mai multor imagini cu micuțul de la aniversare, aceasta a adăugat și un mesaj emoționant.

„27.05.2025

Dragul meu copilas,

Sa spun ca esti tot ce mi-am dorit?

Nici nu cred ca am indraznit sa visez la ce traiesc de 2 ani.

Esti mai mult de atat!

E mai mult decat imi puteam imagina vreodata ce inseamna sa fii mama!

Esti mult mai mult decat am visat, am sperat si decat am crezut ca merit de la Dumnezeu.

Esti bucurie, esti veselie, esti fericire si împlinire!Esti omuletul care mi-a adus tot ce nu aveam!

Esti o minune care a adus zambete pe chipurile tuturor celor care te-au vazut macar o data.

Esti TOT! ♾️❤️🤍

Iti multumesc neincetat ca m-ai ales sa-ti fiu mama! Te iubesc infinit! La multi ani, minune de copil!

Cu drag, MAMA! ❤️”, a ținut să transmită Ameri Nasrin în mediul online de ziua de naștere a fiului ei.

Nasrin Ameri este căsătorită din iulie 2022, iar soțul ei este tatăl lui Nicholas. Nașii de botez ai micuțului sunt Valentina Pelinel și Cristi Borcea, care au fost și nașii de cununie ai cuplului