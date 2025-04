Cu cine ar merge Nasrin Ameri la Asia Express. Ce spune despre viața de mămică: „Acum cel mic va face doi ani”

Nasrin Ameri a dezvăluit cu cine ar merge la „Asia Express” dacă ar primi propunerea. Nu este vorba despre nașa ei, Valentina Pelinel, ci de o altă persoană importantă prezentatoarei TV.

Nasrin Ameri a fost nevoită si ia o pauză scurtă de la cariera în televiziune de când a venit pe lume fiul său. În urmă cu aproximativ doi ani, prezentatoarea TV dădea naștere unui băiețel perfect sănătos.

Deși își iubește foarte mult profesia, vedeta și-a pus micuțul pe primul plan. Aceasta și-a dorit să stea o perioadă departe de luminile reflectoarelor pentru a se bucura din plin de minune ce a apărut în viața ei.

Mai mult, se pare că Nasrin Ameri se descurcă de minune în rolul de mămică, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. Prezentatoarea TV se află mereu în preajma micuțului Nicholas.

Un lucru este cert, viața frumoasei brunete s-a schimbat complet de când a născut. Aceasta savurează fiecare clipă alături de fiul ei, care îi face fiecare zi mai frumoasă.

Cu cine ar participa Nasrin Ameri la Asia Express dacă ar avea ocazia

De curând, Nasrin Ameri a revenit în forță pe micile ecrane ale publicului. Vedeta a simțit nevoia să se reîntoarcă la televizor, după ce fiul său a crescut. Nicholas are aproape doi ani acum și poate sta departe de mama lui pentru câteva ore.

Într-un interviu oferit de prezentatoarea TV la „Leaders& Influencers Awards”, aceasta dezvăluia că i-ar plăcea să participe la Asia Express, dar nu alături de nașa ei, Valentina Pelinel, ci cu soțul său.

„De abia aștept să înceapă Asia Express. Dacă aș primi o ofertă?! Nu spun nu niciodată! Nu știu, habar n-am! Să mai treacă timpul, să vedem ce se va mai întâmpla! Dar, da, mi se pare cel mai tare format. Pot să spun că mă reprezintă, în oarecare măsură. Nu știu la partea cu mâncatul gândacilor.

Cred că m-aș duce cu soțul meu, pentru că eu stau bine la capitolul vorbit, iar el stă bine pe orientare. Cred că am face echipă bună împreună”, a povestit Nasrin Ameri, potrivit click.ro.

Ce spune Nasrin Ameri despre revenirea în televiziune și viața de mămică

Prezentatoarea TV a scos la iveală și câteva detalii din viața de zi cu zi, unde este mămică cu normă întreagă.

„Nu știu cum mă împart, mă întreb cum reușesc, dar, la final de zi, atunci când știu că am făcut tot ce a trebuit și că a fost o zi productivă spun: << gata, a mai trecut o zi bună, le-am făcut pe toate>>. Mai am și podcastul pe lângă.

Cred că dacă te organizezi reușești, normal că mai apar și chestii neprevăzute, ca o febră, o răceală, dar așa e viața de mămică, trebuie să trecem prin toate. A trecut foarte repede timpul, băiețelul meu are un an și zece luni. A fost ok până acum.

Toată lumea mă întreba când mă întorc în tv. Dar, acum cel mic va face doi ani, va merge la grădiniță. Am simțit că a venit momentul să mă întorc în tv. Programul e ok, s-a ținut cont, îmi doresc să fiu dedicată și vieții de mămică. În curând, o să mă vedeți și cu Nicholas după mine”, a mai povestit Nasrin Ameri, conform sursei citate mai sus.