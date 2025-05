Interviu cu Andrei Ștefănescu, înainte de premiera „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”. Reacția lui Ayan când îl vede la TV

Înainte de premiera noului sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, Andrei Ștefănescu ne-a oferit un interviu în exclusivitate în care ne-a povestit cum a fost atmosfera de la filmări.

Andrei Ștefănescu ne-a povestit prin ce peripeții a trecut în noul sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, alături de Liviu Vârciu și nea Marin. El ne-a vorbit și despre relația cu fiul său, Ayan, dar și despre părerea lui atunci când își vede tatăl la televizor.

Iată ce ne-a povestit Andrei Ștefănescu în noul interviu înaintea de lansarea pe 2 iunie a noului sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”.

Interviu exclusiv cu Andrei Ștefănescu de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”

Îl cunoști pe nea Marin de ani de zile. Ce a rămas neschimbat la prietenia voastră?

„Neschimbat la prietenia noastră nu cred că a rămas ceva, cred că întotdeauna s-a adăugat ceva. Pentru că la început, fie vorba între noi, nu eram prieteni. Ne știam, ne respectam, dar din ce a trecut timpul și au trecut emisiunile am devenit prieteni și cred că fiecare an și fiecare experiență, fiecare emisiune pe care o trecem împreună adaugă acolo ceva. Nea Marin nu e un tip foarte ușor de făcut prieten. E un tip care e reticent la început, stă foarte mult și calculează lucrurile, dar din ce a trecut timpul, din ce au trecut anii, am devenit prieteni, vorbim aproape zilnic sau de câteva ori pe săptămână ne sunăm, ne întrebăm de sănătate, ne vedem, când putem să ne vedem și noi, ne mai vizităm și cred eu că fiecare an ce a trecut peste noi a mai pus acolo o cărămidă la prietenie, la o prietenie care sunt convins că va dura și după ce emisiunea se va termina și vom îmbătrâni”, a spus Andrei.

Citește și: Radu Siffredi despre „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”: „Mă bucur că există filmarea cu mine, să o pot arăta nepoților”

În show-ul „Poftiți pe la noi” tu și Liviu Vârciu sunteți „băieții” lui nea Marin. Cât de mult îl ajutați, de fapt, la filmări și cât îl încurcați?

„Noi la filmări nu îl ajutăm, îl încurcăm. Ăsta e scopul nostru, de fapt. Nu e un scop pe care ni l-a dat cineva, ci pur și simplu noi, adică Liviu l-a depistat mai demult, eu m-am alăturat lui Liviu. Și ușor ușor ne-am dat seama că cel mai frumos lucru la nea Marin este să-l încurci, nu să îl ajuți. Încercăm pe deoparte să muncim, să ajutăm oamenii în ogrăzile cărora mergem, în gospodăriile cărora intrăm și de cele mai multe ori facem pe dos după câteva minute de făcut lucrurile corect, cum trebuie. Pentru că după ce îl încurci este o nebunie, se enervează, începem să aruncăm, începe tămbălăul, nea Marin e foarte ofertant când se enervează, este minunat”, ne-a mai povestit Andrei.

La ce să se aștepte telespectatorii de la noul sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”?

„Noul sezon «Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere» va fi un sezon altfel de cum a fost până acum. Un sezon așa cum spune «Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere», în care noi ne vom întrece cu alte echipe, vor veni și artiști alături de noi în cele două echipe și ne vom lupta efectiv în probe. Este foarte tare. Probele sunt probe care nu sunt militărești, sunt probe românești, și anume, să sapi, să culegi mere, să culegi pere, să faci un suc, să faci o limonadă, să faci ceva. Nu sunt lucruri din-astea pe care nu le-am mai văzut. Practic respectă un pic meniul ăsta «Poftiți pe la noi» și anume tradițional românesc. Și sunt tot felul de probe frumoase, cred că asta este noutatea în acest sezon pe care sunt convins că oamenii îl vor iubi foarte tare, își vor dori să se repete”, a explicat Andrei Ștefănescu.

Cum e o zi din viața ta atunci când nu ești la filmări?

„Din păcate, eu nu prea pot să povestesc o zi din viața mea fără filmări pentru că în ultimii ani, 7-8 ani, eu nu-mi aduc aminte să fi avut o zi în care să nu fiu nevoit să fac ceva pentru televiziune sau pentru trupa Alb Negru. Și chiar dacă sunt liber de la televiziune, am în partea cealaltă, trebuie să mă duc la studio, fac tot felul de lucruri pentru Alb Negru. Ultimii 10 ani din viața mea au fost extrem de epuizanți și dacă ar fi să spun o zi așa, că au mai fost câteva zile în care am fost liber, cred că alături de băiatul meu, căruia îi acord tot timpul meu liber pe care îl am. M-am abandonat pe mine pentru plăcerile mele și ce făceam eu pentru mine și normal, îmi petrec timpul cu băiatul meu. Cele mai frumoase momente sunt alea în care sunt cu Ayan”, a mai spus Andrei.

Citește și: Nelu Cortea, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere: „Mi-am îndeplinit un vis!”. Când începe emisiunea

Cum reacționează fiul tău, Ayan, atunci când te vede la televizor?

„Ayan când mă vede la televizor, depinde în ce ipostază mă vede. Când mă vede la emisiunea de la Antena Stars unde prezint și sunt mai liniștit, se uită un pic pentru că nu cunoaște personajele, nu îl interesează poveștile. În schimb, când mă vede la nea Marin, când m-a văzut la Asia, în locuri din-astea unde e acțiune și unde e cu bătaie, se uită și zice «Tati, iar te-a bătut nea Marin? Să vezi ce-i fac eu când îl văd!». Prima oară când l-a văzut pe nea Marin s-a dus la el, l-a tras de mânecă și i-a zis «Tu îl bați pe tati, să nu-l mai bați pe tati că o să te bat și eu pe tine». A fost foarte drăguț, era mult mai mic. A înțeles că suntem într-o televiziune și că facem divertisment și se amuză și el”, a mai spus Andrei Ștefănescu.

Ai o carieră în televiziune de peste 15 ani. Ce i-ai transmite lui Andrei la început de drum, ținând cont acum de evoluția ta?

„Mi-ar plăcea să cred că dacă aș schimba ceva, n-aș mai fi eu ăsta care sunt astăzi. Cred că tot ce am făcut, am făcut bine de vreme ce am o carieră atât de lungă. Am făcut lucuri frumoase și oamenii se bucură când mă văd în continuare, nu mă huiduie nimeni pe stradă, nu mă înjură nimeni. Cred că dacă ar fi fost să schimb ceva la mine ar fi să fiu un pic mai curajos, mai cu tupeu. Chiar și acum de multe ori sunt mai în banca mea și am văzut că de multe ori oamenii ăștia nu sunt foarte apreciați. Oamenii consideră că bunul simț și educația, (...) poate te consideră fraier și atunci unii au tendința de a profita de lucrul ăsta. Cred că dacă aș schimba ceva la începutul meu ar fi să fiu mai tupeist un pic și să nu las tot timpul capul în jos așa cum am făcut în multe situații”, a mai povestit Andrei Ștefănescu.

Nu ratați premiera sezonului 11 a show-ului „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, de la ora 20.30!

Citește și: Capet despre noul sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”: „Eu eram aproape leșinat când ajungeam la jocuri!”