Anamaria Prodan, apariție spectaculoasă la o gală. Impresara a îmbrăcat o rochie lungă și și-a împodobit gâtul de cristale

Anamaria Prodan Reghecampf recunoscută de o ţară întreagă și îndrăgită atât în România, cât și peste hotare, stârnește admirația a mii de persoane cu ținutele luxoase în care se afișează.

Afacerista investește zeci de mii de euro în haine pentru a arăta impecabil, lucru bine cunoscut în rândul oamenilor din showbiz. Chiar dacă trece printr-o perioadă delicată din viața sa, de când a aflat că Laurențiu Reghecampf are o relație cu Corina “Bilcon” Caciuc, acesta nu se neglihează nicio secundă, ba chiar investește din ce în ce mai mult în aparițiile sale publice și în viața profesională.

Anamaria Prodan, apariție într-o rochie neagră care îi complimentează silueta. Cum a apărut în plin scandal de divorț cu Laurențiu Reghecampf

În ultimele luni, subiectul divorțului dintre impresară și antrenor a ținut primele pagini ale tabloidelor. Fără doar și poate cei doi sunt o figură în jurul căreia s-au iscat o mulțime de zvonuri, atât legate de infidelitate, care s-au adeverit. Laurențiu Reghecampf a ieșit public printr-un pictorial de Crăciun alături de actuala sa iubită, dar nici Anamaria Prodan nu se lasă mai prejos.

Și-a lansat carte, investește în criptomonede, are premii internaționale, e înconjurată de oameni cu greutate din “lumea bună” și are acțiuni la un celebru post de televiziune. Ba mai mult, aparițiile sale sunt spectaculoase, ca de fiecare dată și acum mult mai dese.

Chiar dacă se află în miezul unei situații delicate între ea și fostul său soț, după ce acesta a anunțat că divorțează și au apărut zvonuri că actuala iubită a antrenorului așteaptă să vină pe lume un copil, aceasta pare că radiază de fericire.

Anamaria Prodan, confruntare în direct cu Laurențiu Reghecampf, după apariția pictorialului cu amanta

Anamaria Prodan a discutat în direct cu Laurențiu Reghecampf, după apariția pictorialului de Crăciun cu amanta sa, Corina “Bilcon” Caciuc.

Anamaria Prodan i-a cerut în direct lui Laurențiu să se întoarcă la copiii lui să îi vadă, i-a cerut decență și a ținut să-i spună că apreciază că a intrat în direct să vorbescă la postul la care soția lui este patroană. Aceasta a mărturisit cu durere în glas că Bebeto a sunat-o plângând să o întrebe cu ce a greșit el față de tatăl său.

Antrenorul Universității Craiova a intrat în direct la Realitatea Plus să vorbească despre anumite lucruri pe care vrea să le lămurească, iar confruntarea dintre cei doi a făcut deliciul publicului.

Impresara i-a scos în evidență faptul că în loc să facă pictorial de Crăciun cu familia și copiii lui, el face alături de amantă.

Anamaria Prodan a aflat că primul termen al divorțului este 7 februarie 2022, deci impresara și antrenorul încă sunt soț și soție.

„Nu, noi nu am divorțat. Nici măcar primul termen nu a fost stabilit. Băiețelul meu m-a sunat azi plângând. Are 13 ani. A zis: ‘Uite ce a făcut tata’. Nici greață nu am simțit. Am realizat că toată bunătatea mea și toată dorința mea de a nu expune familia asta a ajuns să fie călcată în picioare de presă, în primul rând, cu ajutorul soțului meu, Laurențiu Reghecampf. Nu am putut decât să-i trimit mesaj și să-l felicit. Nu îl interesează dacă trăiește sau ce face copilul meu. Îi mai trimite câte 100 de euro.

A considerat că 25 de milioane de lei vechi sunt suficienți și nu a crezut că trebuie să vină să-l îmbrățișeze măcar. Cred că suferința copilului meu este atât de mare încât Reghecampf să înțeleagă că relația se poate termina, dar relațiile nu trebuie făcute public. Lumea trebuie să știe că nu-l interesează ce face copilul. Îl rog să-l ia când sunt plecată din țară. Spune că îi e frică să nu ia covid și așa mai departe. A spus despre fete, pe care le-a crescut de la 5 ani, că nu sunt fetele lui.

Îl iertam în lacrimi, explicându-i că tot ce se construiește în lumea asta este familia. Nu văd decât niște fotografii cu mine în presă pe care le are doar soțul meu și atât.

Fotografiile lui cu amanta sunt jenante. Îl batjocorești sistematic pe acest copil. De doi ani nu mi-am luat avocat și am acceptat orice ordonanță.

Este dorința femeii alături de el să facă pictoriale. El a amenințat multe persoane care au avut fotografii sau videoclipuri cu ea. L-am salvat să nu i se facă dosar penal. Bărbatul de care m-am îndrăgostit era matrița perfectă. Cineva trebuie să-l oprească. Acel cineva trebuie să fiu eu. Cât de mic poate fi un bărbat!", a spus Anamaria Prodan, la Realitatea Plus.

