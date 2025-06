Anamaria Prodan, prima reacție după declarațiile lui Dan Alexa despre ea: „Rar se nasc așa oameni”. Ce relație au în prezent

Anamaria Prodan a reacționat după ce Dan Alexa a făcut declarații despre ea și despre celebra palmă. Impresara a vorbit despre scandalul care a ținut prima pagină a ziarelor acum șase ani, dar și despre relația pe care o are cu antrenorul în prezent.

Dan Alexa a fost invitat recent în cadrul unei emisiuni, acolo unde a abordat mai multe subiecte prin care și palma primită de la Anamaria Prodan în anul 2019. Declarațiile lui au ajuns și la urechile impresarei, iar reacția ei nu s-a lăsat așteptată.

Anamaria Prodan, prima reacție după declarațiile recente ale lui Dan Alexa: „Am văzut interviul”

În vara anului 2019, la prima partidă disputată de Astra Giurgiu sub comanda lui Dan Alexa, o cameră TV a surprins-o pe Anamaria Prodan lovindu-l cu palma pe antrenor, o scenă care a alimentat ulterior numeroase zvonuri despre natura relației lor.

În emisiunea în care a fost prezent de curând, Dan Alexa a explicat, printre altele, că impresara i-a dorit întotdeauna binele și nu a fost niciodată vorba despre ceva mai mult între ei.

Ulterior, Anamaria Prodan a reacționat la declarațiile sale. Aceasta a fost impresionată și și-a recunoscut impulsivitatea, explicând că gestul ei a fost motivat de așteptările pe care le are față de el. Așadar, pare că, în prezent, Anamaria Prodan și Dan Alexa au o relație bazată pe stimă și admirație, iar tensiunile s-au mai calmat între ei,

„Am văzut interviul lui Dan aseară. Superb. Dan Alexa, cum mereu am spus, este și va rămâne pentru totdeauna parte din sufletul meu. Mândria, bărbăția, verticalitatea și profesionalismul lui Dan sunt unice! Rar se nasc așa oameni, vă rog să mă credeți! Da! Sunt un om pătimaș și pentru ai mei (prieteni, rude, familie, jucători și antrenori merg până în pânzele albe). Știu că am sărit calul când l-am lovit. Am greșit teribil.

Planul meu pentru jucătorii și antrenorii mei este făcut perfect și cu multă pasiune. De-asta nu permit nimănui să mi le strice și reacționez plină de patimă. Dan Alexa este unic și educat! Nu am să permit cuiva să îl judece după un gest deplasat de-al meu unde el a dat o lecție de bărbăție și viață tuturor (atunci când nu a ridicat mâna la o femeie)! Îi mulțumesc și îl stimez, iubesc, respect pentru totdeauna! DAN ALEXA ESTE UNIC DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit Spynews.

Ce declarații a făcut Dan Alexa

Dan Alexa a vorbit deschis despre celebra palmă și a pus punct speculațiilor despre relația dintre el și Anamaria Prodan.

„Ana a avut așa, tot timpul, o obsesie față de mine. Cumva să fac lucrurile perfect. A avut obsesia să fac lucrurile perfect, să merg pe o nișă, să reușesc în toate domeniile. Cred că am fost obsesia ei în momentul ăla. Cred cu tărie. Acum... Sexual, că toată lumea mă întreabă, nu am avut absolut nimic cu ea. Obsesia ei a făcut-o de foarte multe ori să depășească niște limite. Obsesia ei a fost față de mine ca antrenor, avea încredere în potențialul meu de antrenor.

Cumva era un pachet. Sexual nu am trăit cu Anamaria Prodan. A fost o ceartă. M-am certat foarte rău la telefon cu ea. Eram sus, în biroul lui Coman. Încerca tot timpul să mă controleze cumva. Au fost niște înjurături și, când am coborât, ea a dat direct. Asta a fost tot!”, a afirmat Dan Alexa, citat de adevarul.ro.