Andreea Antonescu se mută din România. Unde se va stabili și planuri are alături de fiicele ei

Andreea Antonescu, fosta concurentă Asia Express și Poftiți pe la noi, a luat o decizie importantă pentru ea și fiicele ei.

Andreea Antonescu, artista în vârstă de 43 ani, se bucură din plin de faptul că poate petrece mai mult timp alături de fiicele ei, iar recent a luat o decizie importantă pentru viitorul lor.

Andreea Antonescu e pregătită să se mute din România

Frumoasa cântăreață a decis că e timpul să se mute din România și, după ce a petrecut deja în trecut o perioadă în America, acum își dorește să se întoarcă.

Sienna Spak, fiica cea mare a Andreei Antonescu, se află deja în America de câteva săptămâni acolo unde a început deja școala. Adolescenta în vârstă de 14 ani și-a reluat activitatea de elevă, iar mama ei este foarte mândră de ea.

Andreea Antonescu a povestit recent la un eveniment monden la care a participat că deja a început să își pregătească bagajele pentru a se muta cu Venice, fiica ei cea mică, în SUA.

“Sienna este deja în State, acolo unde a început școala de câteva săptămâni. Ne facem și noi bagajele, și eu și Venice, dar uite că azi am ajuns la acest eveniment minunat cu Gașca Zurli. Abia așteptăm să mergem în Los Angeles, de ce nu și în Vegas. O să venim în țară în perioada sărbătorilor de iarnă pentru că am deja stabilite câteva concerte, după care voi pleca din nou în State pentru că trebuie să continuăm grădinița lui Venice, școala Siennei, și apoi venim din nou aici în vacanța de vară. Venice va începe în curând grădinița și este înnebunită după tot ce se întâmplă acolo pentru că avem Universal Studios, avem Disneyland, o grămadă de locuri de joacă și multe personaje de poveste”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru Click, extrem de nerăbdătoare să urce în avionul care o va aduce în America.

Cântăreața abia așteaptă să se reunească cu fiica ei cea mare, Sienna, dar și să vadă cum va reacționa Venice când va începe grădinița și cum se va acomoda acolo. Andreea a mărturisit că încă are eveimente în România și va continua să facă naveta America-România destul de des pentru a le onora.

De asemenea, de fiecare dată când va veni, o va lua pe Venice cu ea pentru că știe că nu poate lipsi prea mult din viața ei, fiind foarte obișnuită să petreacă mult timp împreună.

Andreea Antonescu este pregătită pentru viața care o așteaptă în SUA, acolo unde își va continua cariera și va avea grijă de bunăstarea fiicelor ei.

