Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței

Andreea Antonescu a dezvăluit cum a reacționat Sienna, fiica ei cea mare, atunci când a aflat că vedeta a pozat în revista pentru adulți. La acel moment, micuța avea doar doi ani și a fost luată prin surpridere de reacția ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 12:26 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 13:01
Andreea Antonescu a făcut recent o serie de dezvăluiri care au surprins internauții. Invitată în podcastul Vorba lu' Jorge, vedeta a vorbit despre un moment delicat din trecutul său și anume acela în care fiica ei, Sienna, a aflat că ea a pozat într-o revistă pentru adulți.

Andreea Antonescu a vorbit întotdeauna deschide despre experinețele sale. Fie că a trecut prin momente de bucurie sau clipe mai puțin fericite, ea a spus cu sinceritate ceea ce simte. Așa s-a întâmplat și de această dată.

Întrebată de gazda podcastului dacă fiica ei cea mare știe că vedeta a pozat în Playboy, a oferit un răspuns direct. Aceasta a recunocut că Sienna a aflat acest lucru încă de mică și a povestit cum s-a întâmplat, de fapt totul.

„Da. Cea mare știe că mami a pozat în Playboy. Și asta pentru că... Vrei să îți povestesc cum a aflat?”, a recunoscut Andreea Antonescu.

„Era Ajunul Crăciunului, nu a fost vina lui mami, a fost vina lui tati, și eu în general de Crăciun nu accept concerte, doar că era un concert foarte aproape de București și trebuia să lipsesc de acasă undeva la două ore și jumătate maxim. M-am întors acasă, la mine în casă, întotdeauna în perioada Crăciunului, de fapt era sfârșitul lui noiembrie, e totul împodobit. Aproape cade casa de câte ghirlande, și podoabe, și jucării, și Moș Crăciuni, și ștrumfi, și elfi și toate cele, am.

Mă întorceam acasă foarte fericită pentru că aveam deja bradul împodibit, trebuie să o pun pe Sienna la somn, să vină Moș Crăciun, să îi ofere cadouri, așa cum se întâmplă în noptea de Crăciun, da? Și ajung acasă și la mine acasă era o un fel de atmosferă de răscoală. Se țipa, se plângea, striga toată lumea, mama după Sienna, Taian după mama și după Sienna, era o nebunie toată. N-aveam nicio legătură cu visul pe care în aveam eu legat de noaptea de Crăciun. S-o observ pe Sienna dezbrăcată. Și o întreb pe mama, ea care avea foarte multe hăinuțe de sezon și așa Ce s-a întâmplat? Păi ce să facă? Traian avea o revistă Playboy cu tine, pusă undeva, copilul a căutat în dulapul respectiv, a găsit revista, s-a uitat la pozele cu tine,s-a dezbrăcat și a zis că vrea și ea să fie ca mami. Sienna avea doi ani și puțin”, a povestit vedeta ulterior.

Sienna este acum o adolescentă în toată regula și în luna mai a acestui an a împlinit 14 ani. Cele două au o relație foarte deschisă și vorbesc orice, așa cum a dezvăluit Andreea Antonescu într-un alt interviu.

„Totdeauna am considerat că ale mele sunt două suflete. Voi vorbi în cazul Siennei că deja este mai mare. Am considerat că, dacă eu îi pot explica absolut orice, o situație, un punct de vedere, copilul va știi să își ia de acolo ce este necesar. Am considerat că am în vocabular destule cuvinte astfel încât să-mi fac copilul să înțeleagă fără să ridic vocea sau să aplic mai știu eu ce, sub nicio formă. Lucrurile au decurs de la sine, mereu i-am ascultat punctul ei de vedere. Dacă mi s-a părut că nu ar coincide cu al meu, am încercat să-i spun și cealaltă părere, decizia a fost a ei. De multe ori și-a dat seama că mami are dreptate”, a declarat aceasta la Antena Stars, citată de spynews.ro.

