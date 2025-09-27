Câți bani a cerut Andreea Antonescu pentru a poza în revista Playboy. Suma este impresionantă pentru perioada respectivă

Nicoleta Luciu, Loredana Groza și Ioana Ginghină au fost, la rândul lor, protagoniste ale unor pictoriale nud în celebra revistă Playboy și au fost răsplătite cu sume importante.

Andreea Bălan, colega ei de trupă, a refuzat să pozeze nud pentru Playboy

Totuși, Andreea Antonescu rămâne una dintre cele mai bine plătite artiste pentru o ședință foto nud. În schimb, Andreea Bălan a ales să pozeze doar în lenjerie intimă. Tatăl ei, Săndel Bălan, care i-a fost și impresar, a dezvăluit ulterior motivul din spatele acestei decizii.

Câți bani a cerut Andreea Antonescu pentru a poza în revista Playboy

De curând, Andreea Antonescu a povestit într-un podcast despre celebrul pictorial, despre motivele care au determinat-o să accepte și despre ce a făcut apoi cu banii primiți.

„Nu consideram că m-aș fi simți confortabil să pozez în Playboy. Suma pe care eu am cerut-o am sperat că o vor considera colosală și că nu mi-o vor putea plăti, de 30.000 de dolari, însă, cum cuvântul meu este mai important, decât orice, am acceptat. La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere.

Suma mi-a fost dată, am semnat contractul a doua zi. Ce am făcut cu banii? Au ajuns unde ar fi trebuit să ajungă, nu mi-am luat apartamente, s-a cam ales praful de ei”, a declarat Andreea Antonescu în podcastul lui Jorge.

În schimb, colega ei de trupă, Andreea Bălan, a spus „nu” unei ședințe foto nud. În 2007 a apărut totuși în revista Playboy, dar doar în lenjerie intimă. Iată ce spunea atunci despre această alegere:

„În fiecare an, Playboy România îmi propune să pozez goală, iar eu îi refuz elegant, pentru că banii nu sunt pentru mine o motivație de a poza goală. Eu pozez sexy pentru cariera mea și pentru a-mi promova proiectele, dar în niciun caz de dragul unei reviste pentru bărbați nu voi poza goală."

"De exemplu, după ce m-au văzut la Dancing Around the World, cei de la Playboy Mexic mi-au oferit 20.000 de dolari, dar am refuzat. Doar ca să pozez goală pentru bani, nu se poate”.

Săndel Bălan: „În România încă există concepții învechite”

Săndel Bălan, fostul impresar al trupei Andre, a vorbit și el despre alegerea fiicei sale, Andreea Bălan, de a nu poza nud.

„Ea a pozat numai în lenjerie intimă, a fost decizia ei, nu am influențat-o cu nimic, eram și plecat pe șantier, ca inginer, prin țară. Ne-a anunțat că pozează, și pe mine și pe mama ei. Să pozeze total goală nu a dorit însă absolut deloc."

"Unele vedete au regretat, după ce au apărut dezbrăcate, în România încă există o concepție învechită, există o rușine. După vârsta de 18 ani, au fost numai deciziile Andreei, au fost bune. Ea știe ce îi face bine și ce nu. Cariera ei este și acum la vârf, iar asta demonstrează că ia decizii înțelepte”, a declarat tatăl artistei pentru Click.ro.

Suma câștigată de Ioana Ginghină pentru o ședință foto nud

Ioana Ginghină a dezvăluit câți bani a primit pentru pictorialul din Playboy din 2005.

„Am primit 10.000 de Euro. Într-adevăr, discuția a fost foarte scurtă, pentru că nu aveam o problemă în a mă arăta. Pe vremea noastră, chiar și acum le spun tinerilor care vor să dea la Actorie, eram educați în facultate că nu trebuie să ai inhibiții."

"Oricând te poți dezbrăca: fie în film, fie pe scenă. Eu de mică am făcut nudism. Am avut bunici la Costinești și de mică mergeam la plajă la nudiști. Nu am avut o problemă în a mă expune. Dacă nu m-am fotografia cineva și aș ști că nu ajung pe Instagram, aș mai face”.