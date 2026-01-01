Antena Căutare
Andreea Bostănică a făcut nouă achiziție costisitoare. Cu ce cadou scump a atras atenția fanilor chiar la final de an

În ultima zi din 2025, Andreea Bostănică, supranumită și Regina TikTok-ului, și-a făcut un cadou extrem de scump cu care a atras din nou atenția urmăritorilor ei.

Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 13:58 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 15:03
Andreea Bostănică și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o nouă achiziție de lux. | Instagram

Bruneta a făcut o achiziție extrem de îndrăzneață chiar înainte de a începe noul an. Ea a postat pe Instagram și TikTok mai multe poze și un video în care își etalează noua mașină.

Vedeta a stârnit de-a lungul timpului controverse ori de câte ori a arătat în mediul online ce lucruri scumpe își poate cumpăra, ajungând să stârnească invidia în rândul urmăritorilor ei.

Andreea Bostănică, achiziție de lux de sute de mii de euro

De această dată, frumoasa influenceriță a postat imagini cu noul ei Bentley, lăudându-se cu mașina superbă pe care și-o dorea deja de mai mult timp.

Citește și: Cum arată noua locuință a Andreei Bostănică. „Regina TikTok-ului” a postat primele imagini din vila luxoasă

Andreea s-a filmat în timp ce se urca în mașină și a făcut câteva fotografii în noua ei mașină de lux. Tânăra în vârstă de 21 de ani se bucură din plin de noua ei achiziție, după ce în vara anului 2025 mai primise deja o mașină de lux, un Lamborghini Urus, în valoare de 250.000 de euro.

Andreea Bostănică este cântăreață și a devenit faimoasă încă din adolescență, de la vârsta de 12 ani, când a început să își dezvolte canalul de YouTube și a postat frecvent vlog-uri.

Acum artista este extrem de mândră că din banii pe care îi câștigă din muzică și social media își poate permite să își achiziționeze orice își dorește.

Prețul noului ei Bentley pornește de la 250.000 euro și poate ajunge chiar și până la 300.000 euro. Influenceriță este extrem de fericită cu viața pe care o are și cariera pe care și-a construit-o, reușind să își satisfacă toate poftele. Recent s-a zvonit în presă că celebra artistă nu face toate aceste achiziții din proprii ei bani, ci primește cadouri scumpe de la iubitul ei.

Citește și: Legătura neștiută dintre Irina Columbeanu și Andreea Bostănică. Cum s-au filmat împreună

Au apărut speculații potrivit cărora Andreea Bostănică ar avea un iubit mult mai în vârstă decât ea, de origine arab. Cântăreața a negat aceste zvonuri și a dezmințit speculațiile apărute în presă, dând o declarație despre actualul ei iubit.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o”, declara Andreea Bostănică într-un interviu.

Frumoasa șatenă se bucură acum de cea mai frumoasă perioadă din viața ei, reușind să se răsfețe mereu așa cum și-a dorit. Faptul că la vârsta de 21 de ani influencerița are resursele financiare necesare pentru a-și cumpără lucruri atât de scumpe este un motiv de mândrie pentru ea.

Citește și: Andreea Bostanica a întors din nou toate privirile! Câte sute de euro a scos din buzunar pentru sandalele ei sclipitoare

