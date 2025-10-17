Legătura neștiută dintre Irina Columbeanu și Andreea Bostănică. Cum s-au filmat împreună

Irina Columbeanu și Andreea Bostănică au postat împreună mai multe video-uri pe TikTok spre surprinderea fanilor lor.

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, și Andreea Bostănică, „Regina TikTok-ului” au luat cu asalt internetul.

Andreea Bostănică și Irina Columbeanu, video-uri împreună

Fanii lor nu se așteptau să le vadă împreună. Cele două vedete s-au filmat împreună și urmăritorii lor sunt curioși de legătura dintre ele.

Videoclipul postat pe TikTok a făcut înconjurul internetului. Se pare că ele s-au întâlnit recent pentru prima dată și au decis să se filmeze împreună. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a apărut în ipostaze neașteptate alături de Andreea Bostănică.

Urmăritorii celor două tinere au rămas plăcut surprinși de apariția lor împreună, iar video-ul a strâns mii de aprecieri și comentarii. În noul video, cele două influencerițe se îmbrățișează.

Până acum, Irina și Andreea au postat pe TikTok trei video-uri diferite în care fac lip sync după 3 melodii. În toate video-urile cele două par apropiate, dar nimeni nu a știut că ele sunt prietene.

În unul dintre video-uri, Andreea și Irina apar împreună în mașină, iar în celelalte două video-uri par că sunt într-un restaurant sau centru comercial. Cu zâmbetul pe buze, în ținute sexy, amândouă strălucesc, iar fanii nu aveau cum să nu observe acest lucru.

„Două prințese”, „Două splendori”, „Sunteți cele mai frumoase”, „A băgat-o și pe asta mică în lumea bună”, „Duo-ul la care nu se aștepta nimeni”, „Are ceva treabă cu Irinel Columbeanu sau poate sunt surori vitrege?”, „S-au unit legendele” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor de pe TikTok.

Se pare că Andreea și Irina s-au împrietenit și nu au ratat ocazia de a filma content împreună pentru rețelele de socializare pentru a le atrage atenția urmăritorilor lor.

Recent, Irina Columbeanu a părăsit România și s-a reunit în Dubai alături de mama ei, Monica Gabor, și mătușa ei. Cele trei au petrecut timp împreună. Fiica lui Irinel Columbeanu a vorbit deschis și despre diagnosticul pe care tatăl ei l-a primit recent de la medici.

Deși din exterior pare că duce o viață privilegiată, Irina a dezvăluit că perioada adolescenței i-a fost marcată de descoperirea unei realități dureroase: tatăl ei a fost diagnosticat cu Alzheimer. Potrivit declarațiilor sale pentru publicația Shoutout LA, Irina a fost cea care a observat primele semne ale bolii.

„Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Vorbeam la telefon, iar timpul părea că stă pe loc. Când ne-am reunit, bucuria mea a fost umbrită de confruntarea neașteptată cu starea de sănătate deteriorată a tatălui meu. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate după ce el adormea, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce”, a povestit Irina.

