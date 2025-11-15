Antena Căutare
Andreea Bostanica a întors din nou toate privirile! Câte sute de euro a scos din buzunar pentru sandalele ei sclipitoare

Recent, Andreea Bostanica s-a afișat cu o pereche de sandale strălucitoare, iar apariția ei a devenit din nou subiect de discuții în mediul online.

Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 16:15 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:30
Andreea Bostanica a întors din nou toate privirile! Câte sute de euro a scos din buzunar pentru sandalele sclipitoare

Pe lângă calitățile artistice cu care se mândrește, Andreea Bostanica face ce face și reușește să atragă atenția urmăritorilor din mediul online. La doar 20 de ani, artista se mândrește cu o viață la care mulți doar visează. Fie că este vorba de bijuterii, haine, încălțăminte sau mașini și case, nu trece o zi fără ca tânăra să nu se afișeze cu un accesoriu care să atragă atenția.

Cât costă sandalele sclipitoare pe care le-a purtat Andreea Bostanica

De când a devenit cunoscută în mediul online, Andreea Bostanica a stârnit numeroase controverse, împărțind publicul în două tabere: cei care o apreciază pentru stilul său extravagant și cei care sunt de părere că, în spatele luxului și a opulenței, există un „sponsor”.

Recent, tânăra de 20 de ani s-a afișat cu o pereche de sandale cu care a mai făcut furori și în trecut. Într-o nuanță satinată, de șampanie, sandalele influenceriței sunt accesorizate cu sute de cristale și aparțin casei de modă Rene Caovilla, potrivit Cancan.

Pentru aceste „bijuterii”, Andreea Bostanica ar fi scos din buzunar suma de 1.670 de euro – aproximativ 8.300 de lei, notează sursa citată mai sus.

Andreea Bostanica, adevărul despre cadourile scumpe pe care le primește

Andreea Bostanica a intrat în atenția publicului odată cu aparițiile sale controversate din mediul online. Tânăra a pus pe toată lumea pe gânduri după ce s-a lăsat filmată în timp ce desfăcea daruri care conțineau bijuterii și haine de lux.

De asemenea, influencerița a luat pe toată lumea prin surprindere cu buchetele imense de flori pe care le primește.

Au existat tot felul de zvonuri care au făcut-o pe influenceriță să dea cărțile pe față cu privire la acest subiect. Andreea Bostanica nu s-a mai putut abține și a lămurit situația.

„(...) Legat de ținute, bijuterii, haine scumpe, eu lucrez de la 12 ani. Fac pian, vioară, canto, actorie, am canalul meu de YouTube”, spunea influencerița la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„Totul este monetizat. Fac asta de la 12 ani, acum am 20 de ani și toți banii încerc să îi pun în promovarea mea și în creșterea mea și da, nu pot să mint că nu primesc cadouri (...) Foarte mult ce circulă pe Internet este fake (...) Eu nu am avut copilărie, eu am muncit toată copilăria mea și am făcut și ceea ce îmi place, de asta am tot ce îmi doresc”, a mai adăugat Andreea Bostanica, vizibil deranjată de speculațiile fanilor, conform sursei citate mai sus.

