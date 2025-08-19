Cum arată noua locuință a Andreei Bostănică. „Regina TikTok-ului” a postat primele imagini din vila luxoasă

Andreea Bostănică este în culmea fericirii! După aproape un an de muncă, casa visurilor ei este gata.

Diva și-a îndeplinit unul din cele mai mari visuri ale sale

Influencerița se pregătește să se mute, dar înainte le-a arătat fanilor câteva imagini din interior.

Cum arată noua locuință a Andreei Bostănică

Când a împlinit 20 de ani, Andreea Bostănică a simțit că a venit momentul să își împlinească unul dintre cele mai mari visuri: să aibă propria casă. În octombrie 2024, influencerița a postat pe rețelele sociale imagini cu noua ei locuință – o vilă impunătoare din Pipera.

„La mulți ani mie! Sunt atât de fericită că mi-am cumpărat casa visurilor la 20 de ani. Cea mai frumoasă zi de naștere”, a scris Andreea Bostănică pe Instagram, în octombrie 2024.

Locuința nu era complet renovată atunci când a cumpărat-o, așa că tânăra a muncit aproape un an ca să o amenajeze pe gustul ei. Acum casa este gata, iar influencerița a mers în vizită, a făcut mai multe fotografii și le-a împărtășit cu fanii, alături de un mesaj.

„Un an de muncă, fiecare detaliu pe gustul meu. Și da, a meritat – în curând ne mutăm la noua casă”, a fost mesajul scris de Bostănică în descrierea imaginilor.

După multă muncă și planificare, Andreea Bostănică este gata să se mute în casa visurilor ei. Fiecare colț al casei a fost amenajat așa cum și-a dorit. Livingul este spațios, cu o canapea mare și confortabilă, iar parchetul pare să fie din lemn natural.

Și scările interioare ies în evidență. În plus, Andreea se bucură de o terasă spațioasă, perfectă pentru momentele de relaxare. Totuși, atracția principală este dressingul imens, realizat doar din geamuri și oglinzi.

Influencerița a primit cadou un bolid de lux

Andreea Bostănică pare să se bucure de tot mai mult succes. În urmă cu o lună, a primit cadou o mașină de lux în valoare de 300.000 de euro: un Lamborghini Urus.

SUV-ul de top combină performanța sportivă cu eleganța și luxul, fiind unul dintre cele mai râvnite modele din categoria sa și un adevărat simbol al statutului și al succesului financiar.

Cu un design spectaculos și linii futuriste, mașina pare alegerea ideală pentru o influenceriță care adoră să-și etaleze reușitele.

De-a lungul timpului, mulți au criticat-o, spunând că darurile luxoase ar fi, de fapt, de la un iubit mai în vârstă. Andreea Bostănică nu a confirmat niciodată zvonurile, precizând că își câștigă singură banii.

Recent, tânăra le-a dat replica celor care au întrebat-o când va îmbrăca rochia de mireasă.

„Am 20 de ani, cred că mai am timp. Când aveam 15-16 ani îi spuneam mereu mamei că nu înțeleg de ce fetele își fac nuntă, de ce se îmbracă în rochie de mireasă, că nu vedeam nimic special în asta. Dar acum, cu toate trendurile și TikTok-urile, parcă îmi imaginez și eu momentul.

Chiar dacă lumea crede că sunt fițoasă, sau nu știu cum mă percep, eu de fapt sunt o persoană foarte simplă. Îmi plac lucrurile simple, o rochie super simplă, nu mă gândesc la ceva extravagant”, a transmis ea, conform Spynews.ro.

Nu este prima dată când Andreea primește un cadou de lux. În urmă cu mai bine de un an, a apărut cu un alt autoturism scump, primit în dar, lucru care i-a uimit pe fani. Astfel de episoade nu fac decât să sublinieze stilul de viață luxos al Andreei.