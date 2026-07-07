Andreea Ibacka, lăsată fără cuvinte de gestul fiicei sale. Ce i-a dăruit Namiko: „Mi-a mai crescut puțin inima”

Andreea Ibacka a povestit un episod emoționant din viața ei de mămică. Fiica sa, Namiko, a impresionat-o pe actriță cu un gest aparent simplu, dar plin de însemnătate

Andreea Ibacka a povestit pe rețelele sociale despre gestul cu care fiica ei a lăsat-o fără cuvinte. La întoarcerea din tabără, Namiko i-a adus mamei sale un cadou cumpărat din banii ei de buzunar, fapt care a bucurat-o pe actriță pentru că în primul rând și-a amintit de copilărie, când la rândul ei cumpăra cu plăcere cadouri pentru familie și în al doilea rând pentru că și-a dat seama că fiica ei învață bucuria de a dărui. De asemenea, Andreea a mărturisit că a fost impresionată de felul în care Namiko și-a îmbrățișat fratele la revenirea ei din tabără.

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Andreea Ibacka, lăsată fără cuvinte de gestul fiicei sale. Ce i-a adus Namiko din tabără

„Da, am ales să trimitem copiii în tabere. Şi le e bine.

I-am lăsat să meargă singuri înainte să împlinească 5 ani, sperând că se vor întoarce puțin mai curajoși, puțin mai independenți și cu multe povești. Namiko Ibacka a revenit zilele trecute din Munții Retezat. Iar revederea cu fratele ei m-a lăsat fără cuvinte. L-a luat în brațe și l-a învârtit în aer de ziceai că nu-s aceiași doi care negociază la sânge fiecare jucărie, fiecare centimetru de canapea, fiecare secundă de atenție, ba chiar și aerul din încăpere (ca frații)”, a povestit Andreea Ibacka.

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Actrița a precizat că micul dar de la fiica ei: un breloc cu numele Andreea, a impresionat-o:

„Și apoi a venit cu altă surpriză... Din banii ei de buzunar mi-a cumpărat un breloc cu numele meu. Atât de simplu. Atât de prețios. Mi-a mai crescut puțin inima. Şi apoi m-a dus cu gândul instant în copilăria mea, eram cea mai bucuroasă să le pot lua câte un cadou alor mei. Dincolo de activități, prieteni și aventuri, îmi e clar ca taberele îi învață să se descurce singuri, să le fie dor și - iată! - să descopere cât de frumos e să dăruiești. Și, fără să-și dea seama, în timp ce ei cresc… creștem şi noi odată cu ei”, a povestit Andreea Ibacka pe rețelele sociale.

Andreea Ibacka este mama a doi copii minunați: Namiko și Thiago.

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