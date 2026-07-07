Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Ibacka, lăsată fără cuvinte de gestul fiicei sale. Ce i-a dăruit Namiko: „Mi-a mai crescut puțin inima”

Andreea Ibacka, lăsată fără cuvinte de gestul fiicei sale. Ce i-a dăruit Namiko: „Mi-a mai crescut puțin inima”

Andreea Ibacka a povestit un episod emoționant din viața ei de mămică. Fiica sa, Namiko, a impresionat-o pe actriță cu un gest aparent simplu, dar plin de însemnătate

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 16:34 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 16:51
Galerie
Andreea Ibacka, lăsată fără cuvinte de gestul fiicei sale | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Andreea Ibacka a povestit pe rețelele sociale despre gestul cu care fiica ei a lăsat-o fără cuvinte. La întoarcerea din tabără, Namiko i-a adus mamei sale un cadou cumpărat din banii ei de buzunar, fapt care a bucurat-o pe actriță pentru că în primul rând și-a amintit de copilărie, când la rândul ei cumpăra cu plăcere cadouri pentru familie și în al doilea rând pentru că și-a dat seama că fiica ei învață bucuria de a dărui. De asemenea, Andreea a mărturisit că a fost impresionată de felul în care Namiko și-a îmbrățișat fratele la revenirea ei din tabără.

Citește și: Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent

Andreea Ibacka, lăsată fără cuvinte de gestul fiicei sale. Ce i-a adus Namiko din tabără

„Da, am ales să trimitem copiii în tabere. Şi le e bine.
I-am lăsat să meargă singuri înainte să împlinească 5 ani, sperând că se vor întoarce puțin mai curajoși, puțin mai independenți și cu multe povești. Namiko Ibacka a revenit zilele trecute din Munții Retezat. Iar revederea cu fratele ei m-a lăsat fără cuvinte. L-a luat în brațe și l-a învârtit în aer de ziceai că nu-s aceiași doi care negociază la sânge fiecare jucărie, fiecare centimetru de canapea, fiecare secundă de atenție, ba chiar și aerul din încăpere (ca frații)”, a povestit Andreea Ibacka.

Articolul continuă după reclamă

Actrița a precizat că micul dar de la fiica ei: un breloc cu numele Andreea, a impresionat-o:

„Și apoi a venit cu altă surpriză... Din banii ei de buzunar mi-a cumpărat un breloc cu numele meu. Atât de simplu. Atât de prețios. Mi-a mai crescut puțin inima. Şi apoi m-a dus cu gândul instant în copilăria mea, eram cea mai bucuroasă să le pot lua câte un cadou alor mei. Dincolo de activități, prieteni și aventuri, îmi e clar ca taberele îi învață să se descurce singuri, să le fie dor și - iată! - să descopere cât de frumos e să dăruiești. Și, fără să-și dea seama, în timp ce ei cresc… creștem şi noi odată cu ei”, a povestit Andreea Ibacka pe rețelele sociale.

Andreea Ibacka este mama a doi copii minunați: Namiko și Thiago.

Citește și: Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Andreea si namiko Ibacka
Andreea Ibacka
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Cum a luat Andreea Ibacka castingul pentru rolul din serialul „Inimă de țigan”. Un actor român i-a fost mentor

Biohackerul Bryan Johnson a dezvăluit că suferă de o boală autoimună cronică: „Stomacul meu se autodistruge.”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A uimit pe toată lumea! Cine este puştiul care a terminat BAC-ul cu 10! E singurul din tot judeţul care a reuşit asta A uimit pe toată lumea! Cine este puştiul care a terminat BAC-ul cu 10! E singurul din tot judeţul care a reuşit asta
Observatornews.ro Liceul cu 5 elevi de 10 la BAC din aceeaşi clasă. Diriginta lor, Gabriela Şerbu Liceul cu 5 elevi de 10 la BAC din aceeaşi clasă. Diriginta lor, Gabriela Şerbu
Antena 3 Un miliardar spune că e "jenant" să dai salarii mici, așa că a luat o decizie prin care 1.000 de angajați ai lui au ajuns milionari Un miliardar spune că e "jenant" să dai salarii mici, așa că a luat o decizie prin care 1.000 de angajați ai lui au ajuns milionari
SpyNews Banii cash devin ilegali! Când nu vei mai putea să îi folosești Banii cash devin ilegali! Când nu vei mai putea să îi folosești
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Pepe, imagini adorabile cu cei doi copii ai săi și ai lui Yasmine. Cum i-a surprins pe micul Pepe și pe Jessica 
Pepe, imagini adorabile cu cei doi copii ai săi și ai lui Yasmine. Cum i-a surprins pe micul Pepe și pe Jessica 
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit. Cum a arătat Laura, soția lui, în rochie de mireasă
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit. Cum a arătat Laura, soția lui, în rochie de mireasă
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Prințesa italiană care ar putea să fie viitoarea primă doamnă a Franței. Cine este Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles
Prințesa italiană care ar putea să fie viitoarea primă doamnă a Franței. Cine este Maria Carolina de Bourbon... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Horoscop financiar, 6-12 iulie 2026: Noroc la bani pentru 3 zodii
Horoscop financiar, 6-12 iulie 2026: Noroc la bani pentru 3 zodii Jurnalul
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate Kudika
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ Redactia.ro
Un simptom aparent banal i-a schimbat viața. Tatăl a trei copii a aflat că mai are doar câteva luni de trăit
Un simptom aparent banal i-a schimbat viața. Tatăl a trei copii a aflat că mai are doar câteva luni de trăit Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x