Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent

Actrița s-a reinventat după despărțire și divorț. Cum arată acum și ce poze a publicat Andreea Ibacka în mediul online.

Vedeta nu mai are niciun motiv să privească în spate la viața pe care a trăit-o. În prezent își trăiește fiecare zi așa cum vine și încearcă să se bucure de activitățile care îi aduc zâmbetul pe buze. Andreea Ibacka a ales să împărtășească cu fanii din mediul online faptul că starea sa de bine și dezvoltarea personală se află pe primul loc în acest moment.

Acest lucru se reflectă de asemenea și în felul în care vedeta se prezintă în mediul online, mai ales că pozele pe care le postează spun totul de fiecare dată.

Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului

Vedeta din Adela traversează o perioadă în care pune tot mai mult accent pe sănătatea și starea sa de bine. După separare, anunțată oficial, actrița și-a îndreptat atenția către proiectele personale și către un stil de viață echilibrat, în care sportul ocupă un loc important.

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Deși au ales să meargă pe drumuri separate după aproape două decenii de relație, Andreea și fostul său soț au transmis că decizia a fost luată de comun acord și că vor continua să colaboreze pentru binele copiilor lor. Cei doi au preferat să gestioneze această schimbare cu discreție, fără scandaluri sau declarații controversate.

În ultima perioadă, urmăritorii actriței au observat o schimbare vizibilă în ceea ce privește aspectul său fizic. La 40 de ani, Andreea Ibacka afișează o siluetă tonifiată și o energie pe care spune că o datorează antrenamentelor constante. Recent, ea a publicat pe rețelele sociale câteva fotografii în care apare îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți și un top, iar imaginile au fost apreciate de numeroși fani, arată acest site.

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Vedeta a explicat însă că transformarea nu are legătură cu o cură de slăbire. Ea spune că nu s-a confruntat niciodată cu probleme de greutate, iar diferența pe care oamenii o observă acum este rezultatul muncii depuse în sala de sport și la orele de pilates.

Cum se mențin în formă Andreea Ibacka

În mesajul transmis comunității sale online, vedeta a vrut să schimbe perspectiva asupra sportului, subliniind că mișcarea nu ar trebui făcută doar pentru a pierde kilograme, ci pentru sănătate și pentru starea de bine pe termen lung.

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Actrița a mărturisit că și-a făcut un obicei din a-și programa antrenamentele printre primele activități din agenda zilnică. În opinia sa, dacă exercițiile fizice sunt lăsate pe ultimul loc, există riscul să nu mai existe timp pentru ele.

Totodată, Andreea Ibacka le-a transmis un mesaj și persoanelor care cred că, fiind slabe sau tinere, nu au nevoie de sport. Ea spune că și ea a gândit la fel în trecut, însă între timp a înțeles că beneficiile mișcării merg mult dincolo de aspectul fizic.

„Sportul nu este doar despre cântar. Este despre felul în care te simți în propriul corp, despre energie, postură și încredere”, a transmis actrița.

În final, vedeta și-a încurajat urmăritorii să investească în propria sănătate la fel de mult cum investesc în garderobă, amintindu-le că cea mai valoroasă investiție rămâne întotdeauna propriul corp și că rezultatele apar prin consecvență, nu prin soluții rapide.