Andreea Popescu pare să fie pregătită pentru un nou capitol în viața sentimentală, după divorțul de Rareș Cojoc. Influencerița a publicat pe Instagram o filmare în care apare alături de bărbatul cu care își petrece timpul la munte.

Deși nu i-a dezvăluit identitatea și nici nu i-a arătat complet chipul, Andreea a ales o melodie cu versuri sugestive, care a atras atenția.

Andreea Popescu, primele imagini alături de noul iubit. Cum s-au filmat cei doi

Andreea Popescu pare să traverseze o perioadă frumoasă în viața personală. După despărțirea de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi, influencerița a început să ofere mici indicii despre o posibilă nouă poveste de dragoste.

De această dată, Andreea Popescu a mers un pas mai departe și a publicat pe Instagram un videoclip în care apare alături de un bărbat, în timpul unei escapade la munte. În imaginile postate la InstaStory, influencerița stă așezată, în timp ce bărbatul dansează lângă ea. La un moment dat, acesta se apleacă spre Andreea, iar o parte din chipul lui devine vizibilă. Deși bărbatul apare în filmare, identitatea sa nu a fost dezvăluită.

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Un alt detaliu care atrage atenția este melodia aleasă de Andreea Popescu pentru acest moment. Cei doi s-au filmat pe piesa „Am sufletul de vagabond”, iar versurile care se aud în fundal vorbesc despre întâlnirea unei persoane capabile să schimbe cursul lucrurilor. „Am găsit pe cineva ca să schimbe socoteala” este unul dintre versurile care însoțesc imaginile publicate de influenceriță.

Andreea Popescu, un nou capitol în viața sentimentală după divorț

Filmarea vine după ce Andreea Popescu a mai publicat, în ultima perioadă, imagini care au stârnit curiozitatea urmăritorilor săi.

Anterior, influencerița a distribuit o fotografie în care apărea în apropierea unui bărbat, dar și un moment în care primea o cafea decorată cu o inimă. Acum, Andreea a ales să se filmeze alături de bărbatul cu care se află la munte, fără să îi dezvăluie însă identitatea. După divorțul de Rareș Cojoc, alături de care a format o familie timp de mai mulți ani, Andreea Popescu și-a continuat activitatea în mediul online și a vorbit deschis despre schimbările din viața sa.

Deocamdată, influencerița nu a oferit în imaginile publicate detalii despre bărbatul care o însoțește sau despre începutul relației lor. Filmarea și melodia aleasă au fost însă suficiente pentru a stârni curiozitatea celor care o urmăresc.