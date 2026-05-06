Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii

Andrei Rotaru, fost concurent la Insula Iubirii, surprinde cu un nou look după despărțirea de Cristina Petre. Ce spune despre separare și schimbarea sa. | Antena 1/AI

Andrei Rotaru a trecut printr-o schimbare neașteptată de look după despărțirea de Cristina Petre. Fostul concurent de la Insula Iubirii a decis că este momentul pentru o transformare, marcând începutul unei noi etape din viața sa. După separarea de Cristina Petre, Andrei pare hotărât să o ia de la capăt și să se reinventeze.

Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina

Fanii au observat rapid că schimbarea nu este deloc una subtilă, ci dimpotrivă, una majoră. Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară, iar cei mai mulți dintre urmăritori l-au felicitat pentru curajul de a face o astfel de schimbare. Andrei a redevenit activ pe rețelele sociale, acolo unde își ține comunitatea la curent cu noutățile din viața sa.

Deși în ultima perioadă a ales să stea departe de ochii publicului, se pare că lucrurile se schimbă pentru fostul concurent de la Insula Iubirii. După momentele dificile prin care a trecut în urma despărțirii, Andrei pare că îmbrățișează o nouă perspectivă și o altă energie.

Ce a spus Andrei Rotaru despre despărțirea de Cristina

Despărțirea celor doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 8, i-a luat prin surprindere pe urmăritori. Cu puțin timp înainte de separare, cei doi se aflau într-o vacanță împreună, unde păreau mai fericiți ca niciodată. Cu toate acestea, realitatea din spatele imaginilor a fost diferită.

Vacanța din Bali nu a reușit să le repare relația. După întoarcerea în țară, Cristina a participat singură la cununia civilă a Simonei, o altă fostă concurentă din același sezon, fapt care a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

Ulterior, Cristina a anunțat că Andrei ar fi dispărut și chiar a alertat autoritățile pentru a-l găsi. Relația lor, marcată de suișuri și coborâșuri, a ajuns în cele din urmă la final.

Andrei Rotaru a explicat motivele separării:

„Eu sunt foarte bine! Da, este adevărat, ne-am despărțit”, a declarat acesta, potrivit Cancan.

De asemenea, el a clarificat și episodul dispariției:

„Nu avea nimeni cum să ia legătura cu mine, pentru că nu am mai folosit telefonul deloc. Am luat o pauză de la viață, mai exact”, a spus fostul concurent.

După aceste declarații, Andrei a revenit în atenția publicului cu noua sa schimbare de look. Acesta a postat mai multe videoclipuri în care le-a arătat fanilor transformarea și le-a cerut părerea.

În paralel, Cristina pare și ea concentrată pe viața personală, semn că ambii au ales să meargă mai departe separat.