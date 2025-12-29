Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți

Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au publicat duminică prima fotografie în care apar toți cei patru copii ai lor, la aproape două săptămâni după venirea pe lume a celui mai mic membru al familiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 14:01 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 16:28
Galerie
Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți | Hepta

Imaginea, distribuită într-o postare comună pe Instagram, a stârnit rapid reacții din partea fanilor cuplului, cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața personală.

Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți

În fotografie apar cei trei copii mai mari – gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, și fiica lor Mary, de cinci ani – alături de nou-născut, surprinși într-un cadru intim de familie. Anna Kournikova a însoțit postarea de un mesaj simplu și emoționant: „My Sunshines ❤️❤️❤️❤️”, subliniind legătura strânsă dintre membrii familiei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cu doar câteva zile înainte, pe 22 decembrie, cântărețul și fosta jucătoare de tenis au împărtășit o primă imagine cu cel mai mic copil, înfășat într-o pătură. „My Sunshine 12.17.2025”, a fost mesajul care a confirmat discret data nașterii. Sarcina Annei Kournikova fusese confirmată în luna septembrie, fără alte detalii făcute publice, potrivit dailymail.co.uk.

Citește și: Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul

În ianuarie, sportiva a atras atenția după ce a fost fotografiată într-un scaun cu rotile, purtând o protecție medicală la picior, în timp ce se afla la cumpărături în Miami, alături de copii. Imaginile au stârnit îngrijorare, însă, până la începutul lunii august, Kournikova a fost văzută reluându-și activitățile obișnuite de mamă, ducându-și copiii la cursuri de arte marțiale, semn că problemele de sănătate fuseseră depășite.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias formează un cuplu din 2001, după ce s-au cunoscut pe platoul de filmare al videoclipului „Escape”. Artistul locuiește în zona Miami încă de la sfârșitul anilor ’90, iar fosta sportivă i s-a alăturat după începutul relației. Deși nu au vorbit frecvent despre viața lor de familie, cei doi au ales, în momente-cheie, să împărtășească fragmente intime cu fanii.

Citește și: Primele imagini cu burtica de gravidă a Annei Kournikova. Fosta sportivă se pregătește să nască al patrulea copil

+4
Mai multe fotografii

Retrasă din tenis în 2003, Anna Kournikova s-a remarcat încă din adolescență, devenind profesionistă la doar 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, fără a câștiga însă un titlu de Grand Slam la simplu. Astăzi, fosta vedetă a tenisului pare să se bucure pe deplin de rolul de mamă, iar fotografia recent publicată le arată fanilor o mică parte din universul familial pe care îl împarte cu Enrique Iglesias.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Randi. Puțini știau asta despre artist. De ce nu s-a putut bucura de sărbători... În grija cui rămân copiii atunci când Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt plecați în Thailanda pentru filmările Insula Iub...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Observatornews.ro Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Antena 3 Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită Catine.ro
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion HelloTaste.ro
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii Jurnalul
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x