Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au publicat duminică prima fotografie în care apar toți cei patru copii ai lor, la aproape două săptămâni după venirea pe lume a celui mai mic membru al familiei.

Imaginea, distribuită într-o postare comună pe Instagram, a stârnit rapid reacții din partea fanilor cuplului, cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața personală.

În fotografie apar cei trei copii mai mari – gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, și fiica lor Mary, de cinci ani – alături de nou-născut, surprinși într-un cadru intim de familie. Anna Kournikova a însoțit postarea de un mesaj simplu și emoționant: „My Sunshines ❤️❤️❤️❤️”, subliniind legătura strânsă dintre membrii familiei.

Cu doar câteva zile înainte, pe 22 decembrie, cântărețul și fosta jucătoare de tenis au împărtășit o primă imagine cu cel mai mic copil, înfășat într-o pătură. „My Sunshine 12.17.2025”, a fost mesajul care a confirmat discret data nașterii. Sarcina Annei Kournikova fusese confirmată în luna septembrie, fără alte detalii făcute publice, potrivit dailymail.co.uk.

În ianuarie, sportiva a atras atenția după ce a fost fotografiată într-un scaun cu rotile, purtând o protecție medicală la picior, în timp ce se afla la cumpărături în Miami, alături de copii. Imaginile au stârnit îngrijorare, însă, până la începutul lunii august, Kournikova a fost văzută reluându-și activitățile obișnuite de mamă, ducându-și copiii la cursuri de arte marțiale, semn că problemele de sănătate fuseseră depășite.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias formează un cuplu din 2001, după ce s-au cunoscut pe platoul de filmare al videoclipului „Escape”. Artistul locuiește în zona Miami încă de la sfârșitul anilor ’90, iar fosta sportivă i s-a alăturat după începutul relației. Deși nu au vorbit frecvent despre viața lor de familie, cei doi au ales, în momente-cheie, să împărtășească fragmente intime cu fanii.

Retrasă din tenis în 2003, Anna Kournikova s-a remarcat încă din adolescență, devenind profesionistă la doar 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, fără a câștiga însă un titlu de Grand Slam la simplu. Astăzi, fosta vedetă a tenisului pare să se bucure pe deplin de rolul de mamă, iar fotografia recent publicată le arată fanilor o mică parte din universul familial pe care îl împarte cu Enrique Iglesias.