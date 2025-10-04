Primele imagini cu burtica de gravidă a Annei Kournikova. Fosta sportivă se pregătește să nască al patrulea copil

Anna Kournikova a fost surprinsă pentru prima dată de când s-a aflat că este din nou însărcinată. Partenera lui Enrique Iglesias a fost văzută la cumpărături alături de unul dintre copiii lor.

Se crede că Anna ar fi deja la jumătatea sarcinii | Getty Images

Anna Kournikova și Enrique Iglesias așteaptă al patrulea copil. Fosta tenismenă rusă a reapărut în public, mai luminoasă ca niciodată, cu o burtică vizibilă care arată că sarcina este deja avansată.

Primele imagini cu Anna Kournikova însărcinată

Anna Kournikova le-a oferit fanilor prima privire asupra burticii ei de gravidă în plină creștere, când a ieșit la plimbare marți, în însoritul Miami.

Fosta jucătoare de tenis, care a ajuns pe locul opt mondial, așteaptă al patrulea copil împreună cu partenerul ei, cântărețul spaniol Enrique Iglesias, 50 de ani, după cum s-a aflat luna trecută.

Se crede că Anna Kournikova, 44 de ani, ar fi deja la jumătatea sarcinii, dar abia acum a fost observată burtica. Rusoaica, desemnată cândva cea mai sexy femeie din lume, a fost surprinsă săptămâna aceasta ieșind la cumpărături alături de fiul ei.

Îmbrăcată într-o ținută lejeră, complet neagră, cu ochelari de soare asortați, burtica Annei Kournikova era vizibilă prin puloverul larg negru.

Kournikova și Iglesias au împreună trei copii: gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, și o altă fetiță, Mary, în vârstă de cinci ani.

Fosta vedetă a tenisului și-a îngrijorat fanii la începutul anului

Vestea despre sarcina fostei jucătoare de tenis apare la doar câteva luni după ce imaginile cu ea într-un scaun cu rotile au stârnit îngrijorare printre fani.

În ianuarie, Kournikova a fost surprinsă la centrul comercial Bal Harbour din Miami, într-un scaun cu rotile împins de fiica ei, purtând și o orteză la picior. Se crede însă că sportiva de 44 de ani a suferit o accidentare la picior și este posibil să fi fost supusă unei intervenții chirurgicale în acea perioadă.

Iglesias locuiește în zona Miami încă din anii ’90, iar blondina i s-a alăturat după ce au decis să se mute împreună. Kournikova a intrat în lumea tenisului profesionist la vârsta de 14 ani, notează Daily Mail. Ea a urcat până pe locul opt în clasamentul mondial, dar nu a câștigat niciodată un titlu de Grand Slam la simplu.

Însă la dublu a avut mai mult succes după ce a făcut echipă cu Martina Hingis. Împreună, au câștigat titlul la dublu la Australian Open în 1999 și din nou în 2002. Nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras, dar ultimul ei meci a fost în mai 2003, când avea doar 21 de ani.

Ascensiunea Annei Kournikova a fost umbrită de fracturi de stres la spate și la picioare – accidentările la picioare au stârnit îngrijorări suplimentare când ea a fost surprinsă la începutul acestui an purtând o protecție medicală, având în vedere istoricul ei.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, în anul retragerii sale, ea a vorbit deschis despre durerea prin care a trecut din cauza tenisului.

„Voi practica acest sport atâta timp cât mă voi bucura de el. Este important să înțelegi că tenisul nu e singurul lucru care contează în viață”, a spus ea.

„Practic, am avut o accidentare aproape în fiecare an. În ’97 am avut o fractură de stres și am lipsit trei luni; în ’98 am avut un ligament rupt la degetul mare și am stat pe tușă trei luni; în ’99 am avut din nou o fractură de stres, tot pentru trei luni; iar în 2001 practic nu am jucat tot anul”, a declarat Kournikova.