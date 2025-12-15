Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis

Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis

Antonia a reacționat dur în mediul online după ce fanii au criticat-o pentru că și-a injectat Aquafilling la nivelul feselor. Artista a fost la un pas de o tragedie din cauza intervenției estteice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 14:55 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 15:39
Galerie
Antonia a reacționat dur în mediul online după ce fanii au criticat-o pentru că și-a injectat Aquafilling la nivelul feselor | Instagram

În urmă cu două zile, Antonia și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată. Cântăreața a anunțat pe toată lumea că se confruntă cu probleme de sănătate. Mai mult, aceasta a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale și o relație deosebită cu prietenii virtuali, vedeta a decis să împărtășească din experiența din ultimele luni cu urmăritorii de pe contul de Instagram.

Citește și: Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Toți au fost uluiți când au aflat că artista a fost la un pas de o tragedie pentru că și-a injectat Aquafilling la nivelul feselor. În urma postării sale, Antonia a fost judecată pentru alegerea făcută acum 8 ani.

Articolul continuă după reclamă

Cum a reacționat Antonia după ce a primit critici din partea fanilor cu privire la intervenția pentru care a ajuns pe mâinile medicilor

Postarea vedetei de pe rețelele sociale a stârnit o mulțime de reacții dure din partea prietenilor virtuali. Antonia nu s-a putut abține și a transmis un mesaj tranșant tuturor celor care au criticat-o pentru injectarea de Aquafilling în fesieri.

„Haideți să ne înțelegem clar! Probabil că va fi ultima dată când vorbesc despre asta. La mine nu a fost niciodată vorba despre a nu face sport sau despre a-mi modifica corpul și apoi să mă prefac că rezultatele au venit din sală. Toate teoriile despre sport le știam, și le-am știut mereu. Eu chiar am făcut sală în tot acest timp, iar munca mea s-a văzut în rezultate, în felul în care corpul meu a evoluat.

Am trecut prin trei sarcini, iar fiecare vine cu schimbări reale ale corpului. După fiecare naștere, asta înseamnă să o iei de la zero: răbdare, muncă, refacere. După a treia naștere, la aproximativ un an, am fost într-o perioadă mai sensibilă, atât fizic, cât și emoțional. Mamele știu cât de diferit se poate manifesta această etapă și cât de greu poate fi uneori să găsești din nou energia de a o lua de la capăt. Eu voiam să obțin atunci pe loc ce vedeam eu pe insta la anumite femei! Am vrut să adaug mai mult volum, nu mi-am făcut un alt fund complet nou!

Citește și: Akim, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, a împlinit 9 ani! Cât de mare și frumos s-a făcut și cât de bine seamănă cu amândoi

Colaj cu Antonia în două ipostaze diferite
+4
Mai multe fotografii

În acel moment, știind ce presupune drumul, am ales greșit, după cum s-a dovedit să mă “ajut puțin” . Mi-am injectat fix zona superioară unde lipsea volumul pe care mi-l doream, gândită doar ca un impuls de motivație, ca să mă simt mai bine atunci pe moment si sa-mi dea un “boost de confidence”! Mai recent, însă, odată cu apariția problemelor de sănătate cauzate de această procedură, nu am mai putut sa merg la sala și am început să mă îngraș. Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori. Povestea mea, experiența mea! Alții au probleme de adevărat cu sănătatea săracii și... mă uit la ce poți să-ți faci la sănătate din cauza unei prostii de genul ăsta. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră și să nu ne jucăm deloc cu ea! Pentru mine, aici se încheie acest subiect. Acum aleg sănătatea, vindecarea și liniștea mea.”, a scris partenera lui Alex Velea pe contul de Instagram.

Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 13 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei și cum arată acum adolescenta
Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 13 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei și cum arată acum...
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las Vegas
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las... Catine.ro
Cât costă să te cazezi de sărbători la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. Prețurile nu sunt pentru oricine
Cât costă să te cazezi de sărbători la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. Prețurile nu sunt pentru oricine
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului președinte era în Palatul Cotroceni
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca... Jurnalul
Ce s-a întâmplat atunci când Lavinia Pîrva a urcat pe scenă alături de Ștefan Bănică Jr? Momentul a devebit viral
Ce s-a întâmplat atunci când Lavinia Pîrva a urcat pe scenă alături de Ștefan Bănică Jr? Momentul a devebit... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x