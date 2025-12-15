Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis

Antonia a reacționat dur în mediul online după ce fanii au criticat-o pentru că și-a injectat Aquafilling la nivelul feselor. Artista a fost la un pas de o tragedie din cauza intervenției estteice.

În urmă cu două zile, Antonia și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată. Cântăreața a anunțat pe toată lumea că se confruntă cu probleme de sănătate. Mai mult, aceasta a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale și o relație deosebită cu prietenii virtuali, vedeta a decis să împărtășească din experiența din ultimele luni cu urmăritorii de pe contul de Instagram.

Toți au fost uluiți când au aflat că artista a fost la un pas de o tragedie pentru că și-a injectat Aquafilling la nivelul feselor. În urma postării sale, Antonia a fost judecată pentru alegerea făcută acum 8 ani.

Cum a reacționat Antonia după ce a primit critici din partea fanilor cu privire la intervenția pentru care a ajuns pe mâinile medicilor

Postarea vedetei de pe rețelele sociale a stârnit o mulțime de reacții dure din partea prietenilor virtuali. Antonia nu s-a putut abține și a transmis un mesaj tranșant tuturor celor care au criticat-o pentru injectarea de Aquafilling în fesieri.

„Haideți să ne înțelegem clar! Probabil că va fi ultima dată când vorbesc despre asta. La mine nu a fost niciodată vorba despre a nu face sport sau despre a-mi modifica corpul și apoi să mă prefac că rezultatele au venit din sală. Toate teoriile despre sport le știam, și le-am știut mereu. Eu chiar am făcut sală în tot acest timp, iar munca mea s-a văzut în rezultate, în felul în care corpul meu a evoluat.

Am trecut prin trei sarcini, iar fiecare vine cu schimbări reale ale corpului. După fiecare naștere, asta înseamnă să o iei de la zero: răbdare, muncă, refacere. După a treia naștere, la aproximativ un an, am fost într-o perioadă mai sensibilă, atât fizic, cât și emoțional. Mamele știu cât de diferit se poate manifesta această etapă și cât de greu poate fi uneori să găsești din nou energia de a o lua de la capăt. Eu voiam să obțin atunci pe loc ce vedeam eu pe insta la anumite femei! Am vrut să adaug mai mult volum, nu mi-am făcut un alt fund complet nou!

În acel moment, știind ce presupune drumul, am ales greșit, după cum s-a dovedit să mă “ajut puțin” . Mi-am injectat fix zona superioară unde lipsea volumul pe care mi-l doream, gândită doar ca un impuls de motivație, ca să mă simt mai bine atunci pe moment si sa-mi dea un “boost de confidence”! Mai recent, însă, odată cu apariția problemelor de sănătate cauzate de această procedură, nu am mai putut sa merg la sala și am început să mă îngraș. Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori. Povestea mea, experiența mea! Alții au probleme de adevărat cu sănătatea săracii și... mă uit la ce poți să-ți faci la sănătate din cauza unei prostii de genul ăsta. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră și să nu ne jucăm deloc cu ea! Pentru mine, aici se încheie acest subiect. Acum aleg sănătatea, vindecarea și liniștea mea.”, a scris partenera lui Alex Velea pe contul de Instagram.