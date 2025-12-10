Antena Căutare
Akim, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, a împlinit 9 ani! Cât de mare și frumos s-a făcut și cât de bine seamănă cu amândoi

Antonia și Alex Velea i-au transmis cele mai frumoase gânduri lui Akim și i-au urat la mulți ani așa cum se cuvinte.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 15:18 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 10:23
Akim, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, a împlinit 9 ani!

Antonia trăiește unele dintre cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales că este o mămică împlinită și fericită care le poate oferi copiilor ei tot ceea ce își doresc.

Atât Maya, Dominic, cât și Akim au avut parte de toată dragostea ei, chiar dacă s-au aflat la mii de kilometri depărtare așa cum s-a întâmplat în cazul fetiței ei și a lui Vincenzo Castellano.

Alex Velea a fost întotdeauna un sprijin important pentru cântăreață, iar iubirea pe care acesta i-o poartă atât ei, cât și fetiței sale, a făcut-o să îl prețuiască și mai mult pe artist.

Relația lor s-a clădit în timp cu multă iubire, iar viața lor a devenit completă în momentul în care primul lor fiu a venit pe lume. La doi ani distanță și cel de-al doilea fiu și-a făcut apariția în viața lor, alcătuind un tablou de familie perfect așa cum mulți alții și-ar dori să aibă.

Citește și: Alex Velea, urare specială pentru Maya Castellano, de ziua ei de naștere. Fiica Antoniei a împlinit 15 ani

Recent, Akim, fiul lor cel mic a împlinit frumoasa vârstă de 9 ani, iar părinții lui i-au transmis cele mai frumoase gânduri și i-au urat la mulți ani așa cum se cuvinte.

Iată ce au publicat cei doi artiști în mediul online cu ocazia zilei de naștere a fiului lor, Akim!

Akim, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, a împlinit 9 ani!

Antonia și Alex Velea sunt unii dintre cei mai îndrăgiți artiști din țara noastră, mai ales că amândoi activează în domeniul artistic, fiind extrem de talentați atunci când vine vorba de muzică.

Cei doi sunt împreună de aproximativ 13 ani, iar, de la o zi la alta, iubirea lor pare să fie tot mai puternică. Deși au trecut prin multe greutăți, amândoi au știut cum să facă față celor mai grele provocări și au pus întotdeauna fericirea copiilor lor pe primul loc.

În prezent, ei sunt foarte fericiți atunci când vine vorba de viața personală, mai ales că reușesc să aibă o relație extrem de bună cu fiica lor, care trăiește de foarte mulți ani în Italia la tatăl ei.

Antonia știe cum să fie o mama bună atât pentru ea, cât și pentru cei doi fii, Dominic și Akim și demonstrează acest lucru ori de câte ori are ocazia.

Citește și: Antonia, afectată din cauza criticilor constante. Alex Velea: „Au nenorocit-o psihic că nu știe să vorbească bine românește”

Recent, micuțul Akim și-a serbat ziua de naștere, iar Antonia i-a scris un mesaj emoționant în mediul online, acolo unde mii de internauți au putut observa cât de mare s-a făcut și cât de bine le seamănă amândurora.

„La mulți ani celui de-al treilea copil al meu! (Nu mai este un bebeluș). Te iubesc, băiatul meu mic! Astăzi împlinește 9 ani” a scris aceasta în secțiunea de InstaStory, publicând și o fotografie de colecție cu micuțul ei fiu.

„La mulți ani fericiți fiule! Te iubim!!!!” a scris și Alex Velea, postând și el o fotografie cu Akim.

Iată aici fotografiile.

Akim, Dominic, Antonia și Alex Velea
Citește și: De ce nu mai poate Antonia să facă copii. Nimeni nu se aștepta la un motiv atât de trist

Narcisa Suciu povestește cum a ajuns să facă un copil cu un bărbat căsătorit. Detalii neștiute până acum... Ioana Blaj, în doliu. Actrița din Lia - Soția soțului meu a pierdut o ființă dragă...
