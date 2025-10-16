Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul

Antena Căutare
Show-ul Victoria’s Secret 2025 a reunit pe podium cele mai sexy fotomodele, așa zișii „îngeri” Victoria’s Secret.

Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 12:38
Fotomodelul a strălucit, fiind într-o formă fizică de invidiat și a atras privirile tuturor celor prezenți, dar și blițurile fotografilor. | Getty

Defilarea de modă Victoria’s Secret 2025 a adus în atenția publicului cea mai nouă colecție de lenjerie intimă sexy a celebrului brand. Cele mai cunoscute modele, de la Adriana Lima și Gigi Hadid la Irina Shayk au defilat pe podium, arătându-și formele sexy în cele mai provocatoare ținute.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 la New York

Prezentarea de modă care a avut loc în New York a fost un eveniment amplu la care au luat parte numeroase staruri din lumea muzicii și a filmului.

Apariția Bellei Hadid, faimosul model, a surprins pe toată lumea pentru că ea și-a făcut simțită prezența după o lungă perioadă de timp, în urma unor probleme de sănătate.

Supermodelul a fost însoțită la show-ul Victoria’s Secret 2025 de sora ei mai mare, Gigi Hadid, care a defilat și ea pe podium într-o lenjerie extrem de sexy.

Cele două surori au furat toate privirile, cu siluetele lor perfect sculptate, machiajul impecabil și formele la vedere în cele mai fine dantele.

Bella Hadid a fost recent internată în spital din cauza unor probleme de sănătate cauzate de diagnosticul ei, boala Lyme. De asemenea, în ultimele luni modelul s-a confruntat și cu probleme mentale și a avut nevoie de ajutor. Cu toate acestea, se pare că Bella Hadid este o fire puternică și a reușit să se pună rapid pe picioare.

Un alt model important care a defilat pentru Victoria’s Secret 2025 este Emily Ratajkowski, care a defilat pe podium la vârsta de 34 ani. Toată lumea știe că un model Victoria’s Secret 2025 se „pensionează” după vârsta de 28 ani, dar nu e și cazul lui Emily, care e în continuare într-o formă fizică de invidiat.

Show-ul a fost live pe una dintre platformele de streaming populare din SUA. Un alt model de succes, Jasmine Tookes, a apărut defilând pe podium într-o lenjerie intimă de culoare maro, cu burtica de gravidă în 9 luni la vedere. Vizibil mândră de apariția ei, Jasmine și-a îmbrățișat burtica și a pozat pentru presă.

Adriana Lima a urcat pe podium purtând lenjerie intimă ca o salopetă transparentă, care a avut mai multe cristale cusute în zonele intime pentru a preveni un accident vestimentare.

Costumația extrem de sexy a pus pe jar inimile fanilor, iar Adriana, cu o siluetă de invidiat, a defilat încrezătoare pe podium purtând niște aripi arămii.

Mai târziu, Adriana Lima a avut și o a doua apariție, de această dată într-o lenjerie neagră din dantelă, mănuși negre, cizme negre peste genunchi și o pereche de aripi argintii din franjuri.

Fotomodelul a strălucit, fiind într-o formă fizică de invidiat și a atras privirile tuturor celor prezenți, dar și blițurile fotografilor.

