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Artista din România care a devenit bunică la doar 36 de ani. A apărut așa la botezul nepoatei

Ea este femeia care a devenit bunică de fată la doar 36 de ani. A surprins pe toată lumea la botezul nepoatei sale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 14:32 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 14:52
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Artista din România care a devenit bunică la doar 36 de ani. A apărut așa la botezul nepoatei | antena 1
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Deniz Brizo traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a devenit bunică la doar 36 de ani.

Artista din România care a devenit bunică la doar 36 de ani

Artista, cunoscută pentru sinceritatea cu care își împărtășește momentele importante cu fanii, a atras atenția în urmă cu câteva luni atunci când anunța că ea și fiica sa urmează să devină mame în aceeași perioadă.

La acel moment, vedeta a publicat imagini în care își arăta burtica de gravidă și a transmis un mesaj plin de emoție, mărturisind că este nerăbdătoare să își întâmpine nepotul sau nepoata. Ulterior însă, aceasta nu a mai oferit detalii despre evoluția propriei sarcini, ceea ce a stârnit numeroase întrebări în rândul urmăritorilor săi.

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Cert este că, între timp, fiica artistei a adus pe lume un copil, iar familia a avut recent un nou motiv de sărbătoare. Micuța a fost creștinată în cadrul unui botez emoționant, eveniment la care Deniz Brizo a fost prezentă și s-a bucurat din plin de noul său rol în familie.

Pe rețelele de socializare, artista a publicat imagini și videoclipuri de la eveniment, iar unul dintre acestea a devenit rapid apreciat de comunitatea sa online. În filmare apar atât Deniz Brizo, cât și fiica sa, iar mesajul care însoțește imaginile evidențiază relația specială dintre bunică și nepoată.

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„Fetița crede că sunt mama ei, dar eu sunt mama mamei ei”, a scris artista, făcând referire la faptul că diferența de vârstă dintre ea și fiica sa este relativ mică, iar aspectul său tineresc îi surprinde adesea pe cei din jur.

Care este povestea de viață a lui Deniz Brizo

Povestea de viață a artistei este una aparte. Deniz Brizo a devenit mamă la numai 15 ani, iar acum, la 36 de ani, se poate bucura deja de statutul de bunică. Deși responsabilitățile au venit devreme în viața sa, aceasta a demonstrat de-a lungul timpului că a reușit să își construiască o familie unită și să depășească numeroase provocări.

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Internauții au reacționat imediat la imaginile publicate și au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de apreciere. Mulți au felicitat-o pentru felul în care arată, pentru energia sa și pentru relația apropiată pe care o are cu fiica și nepoata sa. Pentru Deniz Brizo, această nouă etapă pare să fie una plină de împlinire, emoție și bucurii alături de cei dragi.

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