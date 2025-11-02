Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Deniz Brizo, din nou însărcinată. Influencerița va deveni mamă pentru a cincea oară, în același timp cu fiica sa

Deniz Brizo, din nou însărcinată. Influencerița va deveni mamă pentru a cincea oară, în același timp cu fiica sa

Deniz Brizo a anunțat că este din nou însărcinată, la scurt timp după ce fiica ei cea mare a dezvăluit că va deveni mamă pentru prima dată.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 15:00 | Actualizat Sambata, 01 Noiembrie 2025, 22:41
Deniz Brizo a devenit mamă pentru prima dată la doar 14 ani

Influencerița și-a surprins fanii din mediul online după ce a anunțat, într-o postare pe InstaStory, că familia ei se va mări din nou.

Deniz Brizo, din nou însărcinată

Deniz Brizo urmează să devină mamă pentru a cincea oară, în timp ce fiica ei cea mare, în vârstă de 20 de ani, așteaptă și ea primul copil.

Deniz a mărturisit că medicii i-au recomandat să nu ducă sarcina la termen, avertizând-o că „există riscul să i se rupă uterul la naștere” și că miopia severă de care suferă i-ar putea crea complicații. Cu toate acestea, vedeta este hotărâtă să ducă sarcina până la capăt.

Articolul continuă după reclamă

„A cincea mea minune”, a scris ea pe rețelele sociale.

În timp ce așteaptă cel de-al cincilea copil, Deniz Brizo se pregătește să devină și bunică, deoarece fiica ei cea mare este, la rândul ei, însărcinată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Prima mea inimă o să aibă primul ei copil. Și eu o să fiu mama mare! Doamne, îți mulțumesc! Fără d’alea cu bunica!!! Mulțumesc anticipat”, a scris influencerița în descrierea unei fotografii în care apare alături de fiica ei.

Deniz Brizo a devenit mamă pentru prima dată la doar 14 ani, când a născut un băiețel. Din păcate, copilul s-a stins după doar patru ore, fiind născut prematur, iar spitalul unde era internată nu dispunea de incubator, potrivit Unica.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un an mai târziu, influencerița a adus pe lume o fetiță. Vedeta mai are doi copii – o fetiță de 9 ani și un băiețel –, iar acum se pregătește să își întâmpine al cincilea copil.

Citește și: Cum arată Deniz Brizo de la iUmor în costum de baie. Are trei copii și un corp impecabil

O viață marcată de drame și bătăi

Cântăreața Deniz Brizo a avut o viață plină de încercări și momente dureroase. A crescut într-un mediu dificil, iar în adolescență a fost implicată într-o relație nepotrivită, care a lăsat urme adânci în viața ei. La doar 14 ani a rămas însărcinată, iar experiențele din acea perioadă au maturizat-o rapid.

Artista a făcut dezvăluiri emoționante în emisiunea „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță. Ea a vorbit despre copilăria dificilă pe care a avut-o, marcată de comportamentul violent al tatălui, care și-a făcut simțită furia asupra întregii familii – asupra ei, a mamei și a fratelui său.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mama i-a greșit în tinerețe, și de aici a plecat toată frustrarea lui, toată violența lui. Pleca de la ea către noi, dar mai mult către mine. Eu eram cea mai bătută. Fratele meu, de frică, spunea: «Soră-mea a făcut!» Iar el, când auzea numele meu…

Bătaie la modul în care ieșea sânge. Adică nu o palmă la fund. Ne bătea cu cureaua, cu catarama de la curea peste față, în cap. Cu nuiaua din fundul grădinii. Pe mine mă ducea să aleg o nuia pentru fratele meu, când nu învăța la școală. Și eu alegeam ceva mai subțire, să nu îl doară. Dar lui i se părea amuzant și alegea un băț mai mare, mai gros. Și mă bătea cu ăla până nu mai aveam lacrimi să plâng.

Când venea tata acasă fugeam să ne îmbrăcăm mai gros, să nu ne doară așa rău când ne bate”, a povestit bruneta, cu lacrimi în ochi.

Laura Vicol a împărțit internetul în două tabere după un discurs tranșant și fotografii provocatoare: „Ghinion, arăt bin...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Observatornews.ro Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor Catine.ro
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!”
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la... Libertatea.ro
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Ce pensie are un român cu 40 de ani de vechime și salariu de 5.000 lei brut. Simulare de calcul
Ce pensie are un român cu 40 de ani de vechime și salariu de 5.000 lei brut. Simulare de calcul Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x