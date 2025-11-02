Deniz Brizo, din nou însărcinată. Influencerița va deveni mamă pentru a cincea oară, în același timp cu fiica sa

Deniz Brizo a anunțat că este din nou însărcinată, la scurt timp după ce fiica ei cea mare a dezvăluit că va deveni mamă pentru prima dată.

Deniz Brizo a devenit mamă pentru prima dată la doar 14 ani

Influencerița și-a surprins fanii din mediul online după ce a anunțat, într-o postare pe InstaStory, că familia ei se va mări din nou.

Deniz Brizo, din nou însărcinată

Deniz Brizo urmează să devină mamă pentru a cincea oară, în timp ce fiica ei cea mare, în vârstă de 20 de ani, așteaptă și ea primul copil.

Deniz a mărturisit că medicii i-au recomandat să nu ducă sarcina la termen, avertizând-o că „există riscul să i se rupă uterul la naștere” și că miopia severă de care suferă i-ar putea crea complicații. Cu toate acestea, vedeta este hotărâtă să ducă sarcina până la capăt.

Articolul continuă după reclamă

„A cincea mea minune”, a scris ea pe rețelele sociale.

În timp ce așteaptă cel de-al cincilea copil, Deniz Brizo se pregătește să devină și bunică, deoarece fiica ei cea mare este, la rândul ei, însărcinată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Prima mea inimă o să aibă primul ei copil. Și eu o să fiu mama mare! Doamne, îți mulțumesc! Fără d’alea cu bunica!!! Mulțumesc anticipat”, a scris influencerița în descrierea unei fotografii în care apare alături de fiica ei.

Deniz Brizo a devenit mamă pentru prima dată la doar 14 ani, când a născut un băiețel. Din păcate, copilul s-a stins după doar patru ore, fiind născut prematur, iar spitalul unde era internată nu dispunea de incubator, potrivit Unica.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un an mai târziu, influencerița a adus pe lume o fetiță. Vedeta mai are doi copii – o fetiță de 9 ani și un băiețel –, iar acum se pregătește să își întâmpine al cincilea copil.

Citește și: Cum arată Deniz Brizo de la iUmor în costum de baie. Are trei copii și un corp impecabil

O viață marcată de drame și bătăi

Cântăreața Deniz Brizo a avut o viață plină de încercări și momente dureroase. A crescut într-un mediu dificil, iar în adolescență a fost implicată într-o relație nepotrivită, care a lăsat urme adânci în viața ei. La doar 14 ani a rămas însărcinată, iar experiențele din acea perioadă au maturizat-o rapid.

Artista a făcut dezvăluiri emoționante în emisiunea „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță. Ea a vorbit despre copilăria dificilă pe care a avut-o, marcată de comportamentul violent al tatălui, care și-a făcut simțită furia asupra întregii familii – asupra ei, a mamei și a fratelui său.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mama i-a greșit în tinerețe, și de aici a plecat toată frustrarea lui, toată violența lui. Pleca de la ea către noi, dar mai mult către mine. Eu eram cea mai bătută. Fratele meu, de frică, spunea: «Soră-mea a făcut!» Iar el, când auzea numele meu…

Bătaie la modul în care ieșea sânge. Adică nu o palmă la fund. Ne bătea cu cureaua, cu catarama de la curea peste față, în cap. Cu nuiaua din fundul grădinii. Pe mine mă ducea să aleg o nuia pentru fratele meu, când nu învăța la școală. Și eu alegeam ceva mai subțire, să nu îl doară. Dar lui i se părea amuzant și alegea un băț mai mare, mai gros. Și mă bătea cu ăla până nu mai aveam lacrimi să plâng.

Când venea tata acasă fugeam să ne îmbrăcăm mai gros, să nu ne doară așa rău când ne bate”, a povestit bruneta, cu lacrimi în ochi.