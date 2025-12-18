Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bianca Drăgușanu a provocat un accident rutier! Ce a enervat-o peste măsură și ce a decis păgubitul

Bianca Drăgușanu a provocat un accident rutier! Ce a enervat-o peste măsură și ce a decis păgubitul

Bianca Drăgușanu a povestit totul în mediul online fără să mai țină cont de nimic. Un martor i-a atras atenția, iar șoferul păgubit a luat o decizie total neașteptată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 14:32 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 15:40
Galerie
Bianca Drăgușanu a provocat un accident rutier! Ce a enervat-o peste măsură și ce a decis păgubitul | Antena 1/ Captură Instagram

Bianca Drăgușanu continuă să rămână în atenția publicului cu toate activitățile pe care le desfășoară în viața de zi cu zi, însă o întâmplare recentă i-a luat prin surprindere pe internauți, aceasta mărturisindu-le că a provocat un accident rutier.

Vedeta obișnuiește să îi țină la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei pe cei care o urmăresc pe Instagram și nu încearcă niciodată să ascundă zilele mai puțin bune, așa cum s-a întâmplat să fie ziua de ieri.

Ea a povestit prin ce experiență neplăcută a trecut și a recunoscut că pentru accidentul provocat a fost în totalitate vina ei.

Citește și: Cât cere Bianca Drăgușanu pentru o colaborare: „Nu vin pe gratis”. Vedeta își cunoaște valoarea și nu acceptă compromisuri

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat inițial și cum s-a încheiat toată povestea care a înfuriat-o pe șantenă la maxim.

Bianca Drăgușanu a provocat un accident rutier! Ce a enervat-o peste măsură și ce a decis păgubitul

Pentru că s-a grăbit foarte mult și pentru că nu stă prea bine la capitolul „răbdare”, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a forțat trecerea în fața unei alte mașini, care, din păcate, a fost atinsă de roata mașinii ei.

Ea nu a stat foarte mult pe gânduri și și-a recunoscut vina, mergând la șoferul respectiv pentru a face amiabilă, fiind vorba despre un accident ușor. Pentru că nu a fost nimic atât de grav, vedeta a fost iertată de domnul respectiv, dar o altă persoană avea să o enerveze la maxim.

În timp ce șoferul „păgubit” a fost înțelegător și nu și-a dorit să încheie nici măcar amiabila, o persoană care a observat toată scena s-a băgat în discuție, reacționând într-un mod supărător la adresa Biancăi Drăgușanu.

Ea nu a înțeles care este motivul pentru care martorul a reacționat, dat fiind că intenția ei a fost să rezolve problema, nu să fugă.

Iată ce a povestit în secțiunea de InstaStory:

„În parcarea am atins cu roata, din cauza faptului că mă grăbeam ca și fata mare la măritat, am atins cu roata o altă mașină. Recunosc că a fost greșeala mea, pentru că nu trebuia să fac asta, dar stau mai prost la capitolul răbdare. Mi-am dat seama că a fost greșeala mea și m-am dat jos să fac amiabilă cu omul (…) M-am dat jos să fac amiabila și între timp a venit unul și a zis: Am văzut! Știu cine este! (…) N-am fugit niciunde (…) Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?

Citește și: Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire

„Și de menționat faptul că totul s-a încheiat într-un mod cât se poate de amiabil, domnii mi-au înapoiat asigurarea pentru că și-au dat seama că n-a fost decât o chestiune de orgolii, că eu încercam să mă bag în față ca o nesimțită ce am fost la ora aia și, într-un final, dacă mi-am recunoscut greșeala, dânșii m-au iertat și au zis, hai, du-te, ia-ți amiabila.”

Astfel, se pare că pe ea a enervat-o la maxim atitudinea martorului care a ținut să se implice neapărat.

„Dar am rămas șocată cum… Niște oameni care efectiv n-au ce să facă, dacă n-au ce să facă, atunci dacă ar putea să facă un pic de rău, n-ar fi nimic rău în asta că ar putea să facă rău. Înțelegeți?”, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit Cancan.

Colaj fotot Bianca Drăgușanu
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Ce a făcut-o să își schimbe decizia

Gina Chirilă a ajuns pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Bogdan Vlădău: „Sănătatea nu e ceva ce po... Nidia Moculescu, confesiuni emoționante la o lună de la moartea tatălui ei. Cum i-a apărut Horia Moculescu în vis...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” Pensia &#8220;ruşinoasă&#8221; pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Observatornews.ro 3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța 3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
Antena 3 Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine” Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
SpyNews Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6 luni după naștere
Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6...
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști Catine.ro
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Ce își dorește Alp Navruz în 2026 pe plan personal și profesional. Actorul și-a transmis rezoluțiile
Ce își dorește Alp Navruz în 2026 pe plan personal și profesional. Actorul și-a transmis rezoluțiile Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă Jurnalul
Soția lui Răzvan Lucescu, premiu important pentru traducerea unei cărți! Ana‑Maria Lucescu, apreciată și în afara României
Soția lui Răzvan Lucescu, premiu important pentru traducerea unei cărți! Ana‑Maria Lucescu, apreciată și în... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x