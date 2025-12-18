Bianca Drăgușanu a povestit totul în mediul online fără să mai țină cont de nimic. Un martor i-a atras atenția, iar șoferul păgubit a luat o decizie total neașteptată.

Bianca Drăgușanu continuă să rămână în atenția publicului cu toate activitățile pe care le desfășoară în viața de zi cu zi, însă o întâmplare recentă i-a luat prin surprindere pe internauți, aceasta mărturisindu-le că a provocat un accident rutier.

Vedeta obișnuiește să îi țină la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei pe cei care o urmăresc pe Instagram și nu încearcă niciodată să ascundă zilele mai puțin bune, așa cum s-a întâmplat să fie ziua de ieri.

Ea a povestit prin ce experiență neplăcută a trecut și a recunoscut că pentru accidentul provocat a fost în totalitate vina ei.

Citește și: Cât cere Bianca Drăgușanu pentru o colaborare: „Nu vin pe gratis”. Vedeta își cunoaște valoarea și nu acceptă compromisuri

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat inițial și cum s-a încheiat toată povestea care a înfuriat-o pe șantenă la maxim.

Bianca Drăgușanu a provocat un accident rutier! Ce a enervat-o peste măsură și ce a decis păgubitul

Pentru că s-a grăbit foarte mult și pentru că nu stă prea bine la capitolul „răbdare”, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a forțat trecerea în fața unei alte mașini, care, din păcate, a fost atinsă de roata mașinii ei.

Ea nu a stat foarte mult pe gânduri și și-a recunoscut vina, mergând la șoferul respectiv pentru a face amiabilă, fiind vorba despre un accident ușor. Pentru că nu a fost nimic atât de grav, vedeta a fost iertată de domnul respectiv, dar o altă persoană avea să o enerveze la maxim.

În timp ce șoferul „păgubit” a fost înțelegător și nu și-a dorit să încheie nici măcar amiabila, o persoană care a observat toată scena s-a băgat în discuție, reacționând într-un mod supărător la adresa Biancăi Drăgușanu.

Ea nu a înțeles care este motivul pentru care martorul a reacționat, dat fiind că intenția ei a fost să rezolve problema, nu să fugă.

Iată ce a povestit în secțiunea de InstaStory:

„În parcarea am atins cu roata, din cauza faptului că mă grăbeam ca și fata mare la măritat, am atins cu roata o altă mașină. Recunosc că a fost greșeala mea, pentru că nu trebuia să fac asta, dar stau mai prost la capitolul răbdare. Mi-am dat seama că a fost greșeala mea și m-am dat jos să fac amiabilă cu omul (…) M-am dat jos să fac amiabila și între timp a venit unul și a zis: Am văzut! Știu cine este! (…) N-am fugit niciunde (…) Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?

Citește și: Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire

„Și de menționat faptul că totul s-a încheiat într-un mod cât se poate de amiabil, domnii mi-au înapoiat asigurarea pentru că și-au dat seama că n-a fost decât o chestiune de orgolii, că eu încercam să mă bag în față ca o nesimțită ce am fost la ora aia și, într-un final, dacă mi-am recunoscut greșeala, dânșii m-au iertat și au zis, hai, du-te, ia-ți amiabila.”

Astfel, se pare că pe ea a enervat-o la maxim atitudinea martorului care a ținut să se implice neapărat.

„Dar am rămas șocată cum… Niște oameni care efectiv n-au ce să facă, dacă n-au ce să facă, atunci dacă ar putea să facă un pic de rău, n-ar fi nimic rău în asta că ar putea să facă rău. Înțelegeți?”, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit Cancan.

Citește și: Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Ce a făcut-o să își schimbe decizia