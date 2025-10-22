Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Ce a făcut-o să își schimbe decizia

Bianca Drăgușanu a luat o decizie neașteptată după o perioadă lungă în care spunea că ar vrea încă un copil. Se pare că superba șatenă nu își mai dorește să devină mamă pentru a doua oară. Iată care este motivul.

Bianca Drăgușanu este o femeie fericită și împlinită. Aceasta se mândrește cu o afacere de succes, un aspect fizic de invidiat și o fetiță minunată.

Atunci când nu se ocupă de businessul său, vedeta petrece timp alături de micuța ei. Sofia Natalia a venit pe lume în urmă cu nouă ani, mai exact pe 26 septembrie 2016, iar de atunci îi face viața mai frumoasă mamei sale.

Un lucru este cert, Bianca Drăgușanu și-a dorit foarte mult un copil. Deși au mers pe drumuri separate, Victor Slav și superba șatenă au rămas în relații bune de dragul fetiței lor pe care o cresc împreună.

De-a lungul timpului, vedeta a dezvăluit că ar mai vrea un copil, însă recent și-a schimbat această decizie. Se pare că Bianca Drăgușanu nu își mai dorește să devină mamă pentru a doua oară dintr-un motiv neașteptat.

De ce nu mai vrea Bianca Drăgușanu să facă al doilea copil

Prezentă la un eveniment monden, șatena a răspuns fără ezitare la toate întrebările reporterului. Aceasta a luat prin surprindere pe toată lumea cu dezvăluirile sale despre viața personală și planurile de viitor.

Bianca Drăgușanu a mărturisit că se concentrează asupra educației pe care o oferă fetiței sale. Mai mult, vedeta a evidențiat că nu își mai dorește un al doilea copil pentru că nu simte nevoie să devină mamă din nou.

„Nu. Eu am deja un copil care e mare, nu am timp să mai fac. S-a schimbat această decizie, nu mai vreau un al doilea copil. Vreau să-i asigur un viitor copilului meu, să fiu cât mai echilibrată, sănătoasă și bine pentru el. Nu am timp să fac un copil acum. Un copil mic necesită multă atenție, multă răbdare, nu mai am motive să fac copii. Am unul deja, să facă cei care nu au”, a spus șatena, potrivit spynews.ro.

Ce relație are Bianca Drăgușanu cu fiica ei

Bianca Drăgușanu are o relație specială cu fiica ei. Se pare că șatena o susține în tot ceea ce își dorește să facă. Vedeta a dezvăluit că Sofia ar vrea să urmeze o carieră ca medic veterinar și are tot sprijinul ei.

„Sfaturile de viață cred că de-abia acum încep. Are 9 ani. E un copil inteligent. Atâta timp cât își ascultă mama, bunica și tatăl, cu siguranță va reuși să facă tot ce își propune. Vrea să devină medic veterinar. O îndrum normal, în orice vrea să facă, eu o susțin”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, șatena se înțelege foarte bine cu micuța ei. Cele două petrec momente de neuitat împreună, iar drept dovadă stau chiar pozele vedetei din mediul online.

Sofia este de o frumusețe răpitoare și reușește, de fiecare dată, să impresioneze cu aparițiile sale înduioșătoare de pe rețelele sociale.