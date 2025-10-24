Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ cinci ani. Pentru că sunt foarte discreți când vine vorba despre viața personală, aceștia nu vorbesc prea des despre relația lor.

Prezentă la un eveniment monden, Bianca Drăgușanu a dat cărțile pe față în ceea ce privește relația cu Gabi Bădălău. Superba șatenă a scos la iveală un detaliu foarte important despre cuplul său.

Deși este un subiect pe care vrea să-l țină departe de ochii curioșilor, vedeta a mărturisit cum se înțelege, de fapt, cu partenerul său după aproximativ cinci ani de relație. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut parte de multe despărțiri și împăcări.

În ciuda obstacolelor întâmpinate, frumoasa șatenă și partenerul său nu au renunțat unul la celălalt. Mai mult, se pare că aceștia se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece, iar drept dovadă stau chiar dezvăluirile vedetei.

Cum se înțelege Bianca Drăgușanu cu Gabi Bădălău după cinci ani de relație

Întrebată despre cuplul său, Bianca Drăgușanu a oferit un răspuns direct și sincer. Aceasta a dezvăluit că nu vrea să ofere prea multe informații despre relația cu Gabi Bădălău, însă a avut grijă să anunțe pe toată lumea că legătura dintre ei este foarte specială și fără tensiuni.

„E bine, sănătos și frumos. Nu (n.r. dacă au mai existat certuri între ei)! Și dacă ar fi fost sau ar fi oricum nu ți-aș povesti, că nu e treaba ta. Sunt vreo cinci ani (n.r de când sunt împreună). Eu îmi văd de treaba mea, de relația mea, suntem ok. Au trecut cinci ani, nu-mi vine să cred. Sunt într-o relație de cinci ani.”, a dezvăluit șatena în cadrul interviului, cu zâmbetul pe buze.

Mai mult, vedeta a ținut să precizeze că nu totul este roz în povestea de iubire cu Gabi Bădălău, însă acest lucru nu reprezintă un obstacol pentru ei.

„Orice cuplu are discuții, nu cred că te interesează detaliile. Când sunt discuții cred că pornesc din cauza amândurora”, a mai punctat ea.

Cum se înțelege Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău

După cinci ani de relație cu omul de afaceri, Bianca Drăgușanu a reușit să intre în grațiile familiei lui. Recent, șatena a fost prezentă la un eveniment important pentru sora lui Gabi Bădălău. Aceasta a adus pe lume primul ei copil, iar vedeta a vizitat-o la spital.

Bianca Drăgușanu a vorbit cu mult drag despre nepotul lui Gabi Bădălău. Se pare că băiețelul a adus multă fericire în familia omului de afaceri. Un lucru este cert, vedeta îi este alături partenerului său în orice moment, bun sau rău.

„L-am vizitat la spital, era foarte fericită Sabina, copilul e perfect, e minunat, arată ca un îngeraș. E foarte cuminte, a fost un copil foarte dorit și iată că a venit. E un copil binecuvântat, s-a născut și într-o zi sfântă. Totul e bine. Toată familia e fericită pentru venirea micuțului”, a mai povestit superba șatenă, potrivit Antena Stars.