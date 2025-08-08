Ștefan Bănică va păstra și anul acesta tradiția concertelor de Crăciun. Iată de ce biletele au fost puse în vânzare atât de repede!

Biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică au fost puse deja în vânzare. De ce au apărut atât de repede și cât costă | Captură Instagram

Pentru al 22-lea an la rând, Ștefan Bănică susține concertul tradițional de Crăciun. Pe 6 și 7 decembrie 2025, artistul va urca pe scena de la Sala Palatului, unde va susține două spectacole speciale, alături de invitați surpriză.

La cererea publicului, anul acesta, biletele au fost puse în vânzare chiar de la începutul lunii august, după cum a anunțat Ștefan Bănică într-o postare pe rețelele de socializare.

„Pentru că am primit multe mesaje de la voi, atât din țară, cât și din străinătate și pentru că mulți dintre voi vreți să vă programați deplasarea în București, în luna decembrie, în funcție de perioada concertelor mele de Crăciun, lucru care mă onorează, vă anunț de pe acum că ne vedem și în acest an – pe 6 & 7 decembrie (sâmbătă și duminică) – în Concert Extraordinar de Crăciun, la Sala Palatului”, a transmis Ștefan Bănică, într-o postare pe Instagram.

„Mi-e dor să ne revedem sau să ne întâlnim cu cei care vin pentru prima oară la concertul de Crăciun, să cântăm, să dansăm ca de obicei și să trăim împreună acele momente magice care se nasc atunci în sala de spectacol și care rămân în memoria noastră afectivă. Deși suntem în al 22-lea an de Concerte de Crăciun, sper să vă surprindem și de această dată cu ceva nou. Tot ce pot să vă dezvălui este că, pe lângă invitații speciali, anul acesta va fi alături de noi și Orchestra Simfonică <<George Enescu>> din Botoșani, iar unele cântece vor îmbrăca astfel o haină nouă, vor căpăta o altă sonoritate, cu emoția și bucuria Crăciunului. Eu și colegii mei din Rock’n’Roll Band și The 50’S vă așteptăm cu toată dragostea, ca în fiecare an. Tradiția merge mai departe”, a continuat artistul.

Cât costă biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică

Pentru concertul lui Ștefan Bănică de Crăciun, biletele au fost puse în vânzare din august. Prețul unui bilet la categoria VIP este de 370 de lei. La categoria I – 320 de lei, la categoria II este 270 de lei, la categoria III este 220 de lei, iar la categoria IV este 170 de lei, notează Libertatea.

Potrivit platformei unde au fost puse în vânzare, mai mult de jumătate dintre bilete s-au vândut deja, mai transmite sursa citată.

