Radu Ștefan Bănică a lansat noul lui EP, "Prima pagină". Care este povestea din spatele pieselor lui emoționante

Radu Ștefan Bănică a lansat noul lui EP, "Prima pagină".

Radu Ștefan Bănică, cântărețul și actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, și-a lansat de curând un nou EP, cu 6 piese fresh, încărcate de emoție și inspirate din viața lui.

Artistul a povestit pe larg despre cum a început să scrie versurile, ce etape din viața lui l-au inspirat și cum a filmat videoclipurile. Radu Ștefan Bănică ne-a acordat un interviu în exclusivitatea în care ne-a oferit toate detaliile.

Interviu exclusiv cu Radu Ștefan Bănică despre lansarea noului EP

1. Care este povestea din spatele întregului EP?

„Este o poveste foarte veche, dacă e să o luăm așa, pentru că toate aceste melodii, inclusiv «Cele două cuvinte» care este lansată cu Misha Miller în decembrie, au fost scrise în ianuarie 2024, imediat după revelion. Am avut un camp muzical și toată ideea acelui camp a fost de real, de regăsire, de ritmuri simple, de instrumente reci, vorba aia «back to the roots». Evident pe parcursul acestui an jumătate s-au mai adăugat, s-au mai modificat lucruri în producție, dar ideea de bază a rămas aceiași. Practic începuturile fiecăruia, adică al meu în cazul de față și n-am știut, nu mi-am imaginat că o să le lansez după atâta timp, am crezut că le voi lansa atunci, dar uite că Dumnezeu le aranjează cum vrea el”, spune Radu.

2. Ce te-a inspirat când te-ai gândit la aceste piese?

„Cred că eu. Inspirația principală a fost viața mea și etape din viața mea, confruntări din viața mea și mi-am dat seama că nu sunt singurul. Cu toți scriitorii cu care am fost în camp, și cu prieteni, și cu producători, mi-am dat seama că într-un fel cu toții împărtășim aceleași etape, dar cu mici diferențe. Esența e aceeași”, a mai explicat artistul.

3. EP-ul tău intitulat „Prima pagină” conține piese precum „Povestea mea”, „Cine sunt”, „Om mare”, „Tu și inima”, „Fără tine” și „Cele două cuvinte”. Ne poți spune, dacă cumva poți alege, care e versul tău preferat din toate aceste melodii?

„”Și tot ce ține, de rău sau bine, decizi tu și cu inima ta”. Ăsta e un vers din ”Tu și inima”. Sau mai am un vers „Poți să plângi, nu te abține, ai să vezi că îți face bine”„,a spus Radu.

4. Ce experiențe din viața ta au dat viață versurilor pe care le-ai scris?

„Cred că toți anii din adolescență...încă sunt un fel de adolescent, nu? Sau sunt mini-adult? Nu știu cum e, ca la câini acum, mini-adult, junior, maxi-junior, habar n-am. Bănuiesc că cele mai potente etape ce au fost inspirație pentru acest proiect au fost anii de liceu, am mai băgat și mici chestii din copilărie, dar na, mai importante sunt astea mai recente. Deci cam ăștia ar fi anii, de la 2016 în sus”, a povestit cântărețul.

5. Cine a fost prima persoană dintre cei apropiați ție care a ascultat noile piese și cum a reacționat?

„Țin minte când am terminat de scris «Om mare» eram în studio și eram doar eu cu producătorul Ioghi și managera mea de atunci, care îmi este prietenă azi și mi-a fost și atunci, Ramona, știu că eram cu toții în studiu și erau «woow, Ștefan ce tare sună, o să fie super mișto, ce real, ce frumos» și pentru mine aia a fost cea mai frumoasă reacție din partea ei pentru că eu țin foarte mult la Ramona. Ea a fost prima, da, «fresh out of the oven» a ascultat-o”, a zis Radu Ștefan Bănică.

6. Unde te pot vedea oamenii fizic în perioada următoare? Se anunță ceva concerte?

„În perioada următoare, momentan se anunță puțină vacanță, apoi se anunță serialul de la Antena 1 care începe pe 28 august, iar din septembrie-octombrie cred că încep spectacolele, să fiu sincer. Știu de unu sigur de teatru, pe 13 octombrie la Teatrul Național și momentan acum o să încep un proiect nou, «Lumea teatrului». Nu știu cât pot să spun despre el, dar știu că o să dureze pregătirea lui. Cred că o să fie făcut să fie lansat spre iarnă, așa că momentan mai stau un pic în bârlog până să ies la lumină că mai am de muncă”, a zis Radu.

7. Ce ne poți spune despre noile videoclipuri? Ai vreo întâmplare amuzantă de la filmări?

„Am foarte multe. Aceste «vizuale», adică nu mi-am dorit neapărat un clip. Adică mi-aș fi dorit un clip pentru fiecare, dar am zis ca ședința foto pentru acest album să o transformăm și într-un fel de Visualizer. Visualizer este un videoclip în care te miști aproximativ 10-15 secunde și este pe repeat încontinuu, este într-un loop. Și am avut multe ținute interesante și la unul dintre vizualuri, cred că la piesa «Cine sunt» îmi cădeau pantalonii de pe mine că erau foarte foarte mari, erau super d-ăștia oversized și n-am pus în filmare asta, ar fi fost amuzant să o pun, să îmi cadă pantalonii la fiecare 10 secunde. Și știu că am stat mult timp, am stat stat vreo 6-7 ore pe set și am încheiat cu vizualul de la «Om mare» de care sunt cel mai mândru și cel de la «Cine sunt», dar azi se lansează, deci să le mai revăd și eu”, a mai povestit artistul.

8. Ai în plan să colaborezi cu unul dintre frații din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, cum ar fi Emilian?

„Emilian, da, chiar i-am spus «haide în studio, hai să facem ceva», doar că încă nu s-a materializat, dar niciodată nu e prea târziu”, a încheiat Radu.

