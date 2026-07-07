Bryan Johnson, cel care cheltuiește aproximativ 2 milioane de dolari pe an pentru sănătatea sa, susține că suferă de gastrita cronică.

Biohackerul Bryan Johnson a dezvăluit că suferă de o boală autoimună cronică: „Stomacul meu se autodistruge.” | GettyImages

Aceasta este legată de alimentația bogată în zahăr din copilărie, dar și de stresul și depresia cu care s-a confruntat la vârsta adultă.

Biohackerul Bryan Johnson a dezvăluit că suferă de o boală autoimună cronică: „Stomacul meu se autodistruge.”

Bryan Johnson, antreprenorul din domeniul tehnologiei care cheltuiește aproximativ 2 milioane de dolari pe an în încercarea de a-și prelungi viața, a anunțat că suferă de o boală cronică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

„Am o boală autoimună. Se numește gastrită autoimună”, a scris Johnson, în vârstă de 48 de ani, într-o postare pe Instagram publicată pe 3 iulie. Afecțiunea, cunoscută și sub numele de gastrită atrofică autoimună, este o boală cronică în care anticorpii atacă celulele stomacului, iar acest lucru poate crește riscul de cancer gastric, potrivit Cleveland Clinic.

„Stomacul meu se mănâncă singur”, a afirmat Johnson.

Citește și: Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și viitorul soț. Totul s-a aflat la "Furnicuțele"

În aceeași postare, el a spus că partea bună este că intenționează să încerce să găsească o soluție și că va împărtăși public toate informațiile pe parcurs. Johnson a fost mereu foarte deschis în privința stării sale de sănătate, publicând analize de sânge, investigații și alte detalii medicale. În documentarul Netflix Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, el a oferit o imagine detaliată asupra proiectului său „Blueprint”, un program strict care include exerciții fizice, suplimente și tratamente experimentale, precum transfuzii cu plasmă și transferuri de grăsime, toate făcând parte din încercarea sa de a prelungi viața prin metode științifice.

Când au început problemele medicate pentru Johnson

Deși în prezent urmează un regim alimentar și un program de exerciții foarte riguros, Johnson spune că problemele stomacale își au originea în copilărie.

„Când eram copil, mâncam cereale pline de zahăr, beam sucuri dulci și mâncam frecvent fast-food. Am devenit tată la o vârstă fragedă și am început să construiesc o afacere. Între stres și muncă, mi-am neglijat sănătatea și am luat aproape 18 kilograme în greutate. În câțiva ani am ajuns într-o depresie profundă și cronică”, a scris el.

Citește și: Care a fost prima meserie a lui Cristian Boureanu. Din ce și-a câștigat primii bani, a spus totul la "Furnicuțele"

Antreprenorul a explicat că, undeva în acea perioadă, organismul său a început să dezvolte un proces autoimun care i-a afectat mai întâi tiroida, iar apoi mucoasa stomacului.

Johnson a dezvăluit că, timp de mulți ani, a avut valori scăzute ale feritinei, proteina care stochează fierul în celulele sanguine. Deși nivelul scăzut al feritinei este adesea un semn al gastritei autoimune, diagnosticul oficial a fost stabilit abia după biopsiile gastrice, care au arătat semne clare de gastrită autoimună în stadiu incipient.

El a precizat că boala afectează în prezent doar zona stomacului responsabilă de producerea acidului gastric, în timp ce restul stomacului nu este încă afectat.