Cristian Boureanu a povestit la Furnicuțele care a fost prima sa meserie. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta.

Care a fost prima meserie a lui Cristian Boureanu. Din ce și-a câștigat primii bani, a spus totul la "Furnicuțele" | antena 1

Cristian Boureanu a vorbit deschis despre începuturile sale și despre modul în care a câștigat primii bani, mărturisind că a început să muncească încă din copilărie.

Care a fost prima meserie a lui Cristian Boureanu

Invitat în podcastul „Furnicuțele”, fostul politician a povestit că a avut rezultate foarte bune la școală, însă, în același timp, nu a ratat ocazia de a face și bani de buzunar.

Acesta spune că până în clasa a XII-a a fost un elev de nota 10, chiar dacă recunoaște că obișnuia să chiulească. Potrivit propriilor declarații, întâi își făcea toate obligațiile școlare și abia apoi își permitea să lipsească de la ore.

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„Am fost un elev de nota 10 și un chiulangiu. Aveam numai 10, numai până într-a XII-a. Întâi am învățat și după aceea am chiulit. Am învățat pentru mine, pentru că ai mei fiind geologi plecam mai devreme la școală. Mi-a plăcut să îmi fac temele”, a povestit Boureanu.

Spiritul antreprenorial și l-a descoperit foarte devreme. Își amintește că, la doar 8-10 ani, cumpăra gumă de mestecat de la comercianții sârbi și o revindea colegilor la școală, reușind astfel să își câștige primii bani.

La 12 ani s-a angajat legal, cu acordul părinților, iar în timpul vacanțelor de vară lucra câte două luni pe an. A început cu un salariu de 800 de lei pe lună, iar până la 14 ani ajunsese să câștige 1.200 de lei.

Unul dintre cele mai surprinzătoare momente din povestea sa este însă primul loc de muncă neobișnuit pe care spune că l-a avut în București. Boureanu susține că a fost primul spălător de parbrize din Capitală.

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„Am vândut ziare cu Andi Moisescu, la ieșirea de la metrou Romană. Apoi am fost primul spălător de parbrize din București. Ieșea lumea din mașină și striga după noi. Nu pot să spun câți bani făceam într-o zi. A ținut minunea vreo șapte-zece zile, după care au venit niște polițiști și ne-au spus: «Băieți, gata, roiu!»”, și-a amintit acesta.

Cristian Boureanu, descris de unul dintre cei mai vechi prieteni ai săi

În cadrul aceluiași podcast a intervenit și Alex Năstase, prietenul lui Cristian Boureanu de peste 35 de ani, pe care l-a cunoscut încă din facultate. Acesta a povestit că l-a remarcat încă din perioada studenției, când Boureanu se făcea remarcat prin inteligență și spontaneitate.

„Eu îl consider pe Cristi unul dintre cei mai deștepți oameni pe care îi cunosc. Se și enervează când dă de oameni proști”, a spus Alex Năstase.

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La rândul său, Cristian Boureanu recunoaște că în tinerețe era impulsiv și lua decizii pripite, însă spune că experiențele prin care a trecut l-au schimbat profund. Fostul politician afirmă că a pierdut bani, prieteni și chiar rezidența americană, dar că toate aceste încercări l-au învățat să se pună pe primul loc și să spună mai des „nu”.

Astăzi, Boureanu spune că privește viața diferit, iar una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat este aceea că succesul nu valorează nimic dacă nu ai grijă și de propria persoană.